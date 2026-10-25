Vége a kellemes őszi időnek: esővel, erős széllel és lehűléssel érkezik a hidegfront

Vasárnap az ország nyugati kétharmadán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg a Tiszántúlon délutánig még fátyolfelhős, napos idő várható. Késő délutántól északnyugat felől egyre többfelé alakul ki eső, zápor.

A reggeli órákban, főként a keleti országrészben még előfordulhatnak erősen felhős körzetek és ködfoltok, de ezek délelőttre feloszlanak. Ezt követően nyugat felől fokozatosan megváltozik az égkép. "Az érkező front felhőzete nyugat felől lassan felvonul, előbb a vékony fátyolfelhőzet érkezik meg, ami még átengedi a napsütést, majd ez annyira megvastagszik, hogy el is takarja a Napot" – írta a meteorológiai szolgálat.

A déli szél északon és északnyugaton megélénkül, az Alpokalja és a Kisalföld térségében erős széllökések is előfordulhatnak. A csapadékzóna a késő délutáni, esti órákban éri el az országot, ekkor északnyugaton már elered az eső. A felhősödés ellenére a nappali felmelegedés mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 12 és 18 fok között várható.

Éjszaka sokfelé várható eső, zápor, majd hajnalban nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Reggelre a Dunántúl nagy részén már derült lehet az ég. A szél északnyugatira fordul, többfelé megélénkül, a hajnali minimumok pedig 2 és 9 fok között alakulnak.

Hétfőn keleten még borult, esős idővel indul a nap, majd fokozatosan megszűnik a tartós csapadék, és egyre többfelé kisüt a nap. Az északkeleti határ közelében azonban délutánig is kitarthat a borongós idő. Az ország északkeleti harmadán délután és este újabb záporok, helyenként akár zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél nagyobb területen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig mindössze 9 és 16 fok között alakul.