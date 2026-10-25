A Pénzcentrum 2026. október 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Vége a kellemes őszi időnek: esővel, erős széllel és lehűléssel érkezik a hidegfront
Vasárnap az ország nyugati kétharmadán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg a Tiszántúlon délutánig még fátyolfelhős, napos idő várható. Késő délutántól északnyugat felől egyre többfelé alakul ki eső, zápor.
A reggeli órákban, főként a keleti országrészben még előfordulhatnak erősen felhős körzetek és ködfoltok, de ezek délelőttre feloszlanak. Ezt követően nyugat felől fokozatosan megváltozik az égkép. "Az érkező front felhőzete nyugat felől lassan felvonul, előbb a vékony fátyolfelhőzet érkezik meg, ami még átengedi a napsütést, majd ez annyira megvastagszik, hogy el is takarja a Napot" – írta a meteorológiai szolgálat.
A déli szél északon és északnyugaton megélénkül, az Alpokalja és a Kisalföld térségében erős széllökések is előfordulhatnak. A csapadékzóna a késő délutáni, esti órákban éri el az országot, ekkor északnyugaton már elered az eső. A felhősödés ellenére a nappali felmelegedés mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 12 és 18 fok között várható.
Éjszaka sokfelé várható eső, zápor, majd hajnalban nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Reggelre a Dunántúl nagy részén már derült lehet az ég. A szél északnyugatira fordul, többfelé megélénkül, a hajnali minimumok pedig 2 és 9 fok között alakulnak.
Hétfőn keleten még borult, esős idővel indul a nap, majd fokozatosan megszűnik a tartós csapadék, és egyre többfelé kisüt a nap. Az északkeleti határ közelében azonban délutánig is kitarthat a borongós idő. Az ország északkeleti harmadán délután és este újabb záporok, helyenként akár zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél nagyobb területen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig mindössze 9 és 16 fok között alakul.
A szerb fél szerint december 13-án indulhat el a közvetlen vasúti közlekedés Belgrád, Budapest és Bécs között.
Újabb strandokat zártak le a magyarok által kedvelt turistaparadicsomban: tovább terjed az olajszennyezés
Újabb emirátusban rendeltek el strandlezárásokat az Egyesült Arab Emírségekben egy tengeri olajszennyezés miatt.
Kettészakad Magyarország időjárása: kiadós eső csap le az országra, mutatjuk, hol várható a legtöbb csapadék
A Dunántúlon jelentős, helyenként a 20 millimétert is meghaladó csapadékra kell készülni a hétvégén, a Tiszántúl teljesen száraz marad.
Megdőlt az október 22-i fővárosi szélrekord csütörtökön, miután a János-hegyen óránkénti 99 kilométeres széllökést mértek.
Újabb román légitársaság kezdeményezte a fizetésképtelenné nyilvánítását: a Dan Air október 22-én nyújtotta be kérelmét a bírósághoz.
Pénteken még többnyire napos, száraz idő várható, a hétvégére azonban két hullámban is csapadék érkezik Magyarországra.
A Pénzcentrum 2026. október 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Összegyűjtöttünk néhány vendéglátóhelyet, ahol fix összegért korlátlanul lehet enni Budapesten és vidéken.
Most közölte a HungaroMet az október 23-i időjárásról: ezt jobb tudni, mielőtt útnak indulsz egy megemlékezésre
Napos, csapadékmentes időre, valamint 14 és 17 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk az október 23-i nemzeti ünnepen
Megérkezett az első hó a szlovén hegyekbe, a síközpontok pedig már közzé is tették a 2026/2027-es téli szezon árait.
A Pénzcentrum 2026. október 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csalárd hirdetések és adathalász támadások miatt került célkeresztbe a Booking.com, de a fizetett találatok is gondot okozhatnak.
A franciaországi zavargások már az utazási keresletben is éreztethetik a hatásukat.
A Pénzcentrum 2026. október 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Október végén még nyáriasnak tűnő hőmérsékleteket is mérhetünk Magyarországon, a kellemes idő azonban nem tart sokáig.
Rendkívüli kedvezmény az őszi szünetben: ingyen hajózhatnak a gyerekek, ha náluk van ez a különleges útlevél
Az őszi szünetben még érvényesek a tavalyi, bézs színű Kajla-útlevelek, a következő tanévre szóló füzetek pedig várhatóan a november 16-i héttől érkeznek meg az iskolákba.
Végleg befellegzett az olcsó repülőjegynek? Történelmi áremelésre figyelmeztet a fapados óriás vezére
A Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary szerint 2027-ben történelmi mértékben, akár 20 százalékkal is drágulhatnak az európai repülőjegyek.
A Pénzcentrum 2026. október 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.