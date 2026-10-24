Dráma a levegőben: elájult a pilóta a repülőút közepén, a légiutas-kísérőknek kellett közbelépniük

Tízezer méteres magasságban elvesztette eszméletét a Wizz Air Malta Göteborgból Gdańskba tartó járatának elsőtisztje. A kapitány vészhelyzetet jelentett, majd a személyzet segítségével biztonságosan leszállította a repülőgépet a lengyel repülőtéren, a rosszul lett pilótát pedig kórházba szállították - jelentette az Index.

A járat már utazómagasságban haladt, amikor a másodpilóta a mosdó felé menet elájult. Míg a légiutas-kísérők ellátták, a kapitány értesítette a légiforgalmi irányítást. A biztonsági előírásokat követve a személyzet egyik tagja beült az elsőtiszt helyére, hogy szükség esetén asszisztáljon. A gép nagyjából fél órával később problémamentesen földet ért Gdańskban. A hatóságok súlyos incidensként vizsgálják a történteket.

Nem ez volt az első hasonló eset a légitársaságnál. Egy korábbi, júniusi Catania–Gdańsk járaton szintén utazómagasságban ájult el az elsőtiszt, ami miatt a kapitány Pozsonyban hajtott végre kényszerleszállást. Két évvel ezelőtt, 2024-ben is történtek figyelemre méltó esetek.

Egy európai járaton a másodpilóta egyedül tartózkodott a fülkében, amikor rohamot kapott, de a visszatérő kapitány sikeresen letette a gépet Madridban. Ugyanennek az évnek az augusztusában a Delta Air Lines egyik amerikai járatán mindössze négy perccel a felszállás után lett rosszul a pilóta, így a gép azonnal visszafordult az indulási repülőtérre.

A kereskedelmi repülésben szigorú orvosi alkalmassági vizsgálatokkal, folyamatos képzéssel és bejáratott biztonsági protokollokkal készülnek fel az ilyen váratlan helyzetekre. Ezek az intézkedések garantálják, hogy a repülőgép irányítása akkor is zavartalan és biztonságos maradjon, ha az egyik pilóta cselekvőképtelenné válik.