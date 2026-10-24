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Nem sok jót tartogat az időjárás a hétvégére: mutatjuk, hol szakadhat le az ég
Hűvös, csapadékos időjárás lesz a hétvégén az ország nagy részén, miközben a Tiszántúlon átmenetileg még kitarthat a melegebb, naposabb időjárás. Vasárnap délutántól azonban északnyugat felől újabb esőzések érik el a térséget – derül ki a HungaroMet Facebook-bejegyzéséből.
A nyugat felől felhalmozódó felhőzet miatt az ország döntő részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, a legtöbb csapadékra a Dunántúlon kell számítani. Ezzel szemben a keleti területeken a késő délutáni órákig gyengén felhős, napos marad az idő. A hőmérsékletben is jelentős különbségek alakulnak ki, hiszen míg a tartósan felhős és csapadékos tájakon csupán 9 és 13 Celsius-fok között alakulnak a csúcsértékek, addig a napsütéses délkeleti határszélen akár a 18–19 fokot is elérheti a levegő hőmérséklete.
A Dunántúl nyugati felén az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A csapadék eloszlásával kapcsolatban a meteorológiai szolgálat kiemelte, hogy a csapadékzóna keletebbre helyeződve fokozatosan gyengül és szétesik.
Éjszaka a felhőtakaró lassan szakadozni kezd, de a középső országrészben még előfordulhat eső. A levegő párássá válik, néhol ködfoltok is képződhetnek, a hőmérséklet pedig általában 1 és 7 fok közé süllyed, bár a derült, hidegre érzékeny helyeken ennél hűvösebb is lehet.
Vasárnap kezdetben fátyolfelhős idő valószínű, majd nyugat felől ismét beborul az ég. A hétvége második felében újabb váltásra kell számítani, ugyanis késő délutántól északnyugat felől csapadékzóna érkezik, így egyre több helyen várható eső és zápor. Vasárnap napközben a déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, a Fertő tó térségében meg is erősödhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 13 és 18 fok között alakul.
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