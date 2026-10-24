2026. október 24. szombat Salamon
11 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Esik az eső, lehullott levelek a pocsolyában.
Utazás

Nem sok jót tartogat az időjárás a hétvégére: mutatjuk, hol szakadhat le az ég

Pénzcentrum
2026. október 24. 08:13 2 perc

Hűvös, csapadékos időjárás lesz a hétvégén az ország nagy részén, miközben a Tiszántúlon átmenetileg még kitarthat a melegebb, naposabb időjárás. Vasárnap délutántól azonban északnyugat felől újabb esőzések érik el a térséget – derül ki a HungaroMet Facebook-bejegyzéséből.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A nyugat felől felhalmozódó felhőzet miatt az ország döntő részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, a legtöbb csapadékra a Dunántúlon kell számítani. Ezzel szemben a keleti területeken a késő délutáni órákig gyengén felhős, napos marad az idő. A hőmérsékletben is jelentős különbségek alakulnak ki, hiszen míg a tartósan felhős és csapadékos tájakon csupán 9 és 13 Celsius-fok között alakulnak a csúcsértékek, addig a napsütéses délkeleti határszélen akár a 18–19 fokot is elérheti a levegő hőmérséklete.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Dunántúl nyugati felén az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A csapadék eloszlásával kapcsolatban a meteorológiai szolgálat kiemelte, hogy a csapadékzóna keletebbre helyeződve fokozatosan gyengül és szétesik.

Kapcsolódó cikkeink:

Éjszaka a felhőtakaró lassan szakadozni kezd, de a középső országrészben még előfordulhat eső. A levegő párássá válik, néhol ködfoltok is képződhetnek, a hőmérséklet pedig általában 1 és 7 fok közé süllyed, bár a derült, hidegre érzékeny helyeken ennél hűvösebb is lehet.

Vasárnap kezdetben fátyolfelhős idő valószínű, majd nyugat felől ismét beborul az ég. A hétvége második felében újabb váltásra kell számítani, ugyanis késő délutántól északnyugat felől csapadékzóna érkezik, így egyre több helyen várható eső és zápor. Vasárnap napközben a déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, a Fertő tó térségében meg is erősödhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 13 és 18 fok között alakul.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #hőmérséklet #eső #hétvége #csapadék #dunántúl #hétvégi időjárás #hungaromet #időjárás-előrejelzés
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:04
11:32
11:03
10:48
10:32
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 23. 17:42 Pánik a tőzsdéken: összeomlott a Volvo árfolyama, kilőtt az olajár a háborús fenyegetés miatt
október 23. 13:35 Ütést kapott a forint: fontos szint felé sodródik az árfolyam a friss gazdasági adatok után
október 23. 10:33 Megütötték a techóriásokat: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 22. 17:34 Milliárdos vérfürdő a tőzsdéken: zuhannak a techóriások, miközben az OTP-nél is elszabadultak az indulatok
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 24.
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: csúnyán ráfizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. október 23.
Egy 10 milliós új autó 5 év alatt közel 13 millióba kerül: a legnagyobb tételre kevesen gondolnak
2026. október 23.
Magyar Péter október 23-i ünnepi beszéde röviden: a miniszterelnök legfontosabb üzenetei 10 pontban
2026. október 23.
Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
2026. október 23.
"Banántrükkel" fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
NAPTÁR
Tovább
2026. október 24. szombat
Salamon
43. hét
Október 24.
Az ENSZ világnapja
Október 24.
Éghajlatvédelmi világnap
Október 24.
A magyar operett napja
Október 24.
A lefegyverzés hete (24-30)
Október 24.
Az origami világnapja
Október 24.
Globális média- és információs műveltségi hete
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
A palackvadászok nyírhatják ki végleg Budapest turizmusát? Így húzott el Bécs és Prága a főváros mellett
2
2 hete
Kiadták a rendkívüli téli előrejelzést: olyan fordulat jön, amire 1950 óta nem volt példa
3
2 hete
Jövőre felejtsd el a méregdrága Adriát: világhírű UNESCO-helyszínné válhat a filléres tóvidék
4
2 napja
Megérkezett az első hó! Errefelé már 1-2 centi esett: készülhetnek a közlekedők
5
1 hete
Olyan front érkezik Magyarországra, amire rég volt példa: erre senki sem számított
PÉNZÜGYI KISOKOS
Közraktárjegy fedezet mellett nyújtott hitel
Vállalati ügyfélkörnek nyújtható éven belüli hitel. Közraktári jegy fedezete mellett, elsősorban búza, takarmánykukorica, szója, árpa, napraforgó, rozs terményekre vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 24. 12:04
Elárulták Az Árulók, Vasvári Vivien és Sapkás Piréz, mire költik az RTL műsorának több mint 13 milliós főnyereményét
Pénzcentrum  |  2026. október 24. 11:32
Lidl, Aldi, Tesco, Penny, Auchan: kitört a tökháború a magyar boltokban, mutatjuk, idén hol a legolcsóbb a Halloween-tök
Agrárszektor  |  2026. október 24. 11:28
Akkora a baj, hogy már az EU-tól kér segítséget Magyarország is