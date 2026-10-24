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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 24.)
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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 24.)

Pénzcentrum
2026. október 24. 07:45 3 perc

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. október 24., szombat.

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GBP: 437.67 Ft
USD: 327.2 Ft

<h2>Eurojackpot</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. október 23.<br> Az Eurojackpot nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>15, 20, 23, 29, 30</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5+2-ös találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 0 db<br> 4+2-es találat: 0 db<br> 4+1-es találat: 9 db<br> 4-es találat: 24 db<br> 3+2-as találat: 20 db<br> 3+1-as találat: 512 db<br> 2+2-es találat: 332 db<br> 3-as találat: 1181 db<br> 1+2-es találat: 1720 db<br> 2+1-es találat: 7936 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 40350 Ft
MOL: 4820 Ft
RICHTER: 13170 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.25: Hajnalra párássá válik a levegő, foltokban köd képződik. Ezek megszűnése után napos idő várható, ugyanakkor nyugat felől fátyolfelhőzet érkezik, ami meg is vastagszik. A Tiszántúlon napnyugtáig napos, illetve fátyolfelhős idő várható. Estétől egyre többfelé várható eső, zápor, éjfélig a Tisza vonaláig ér a csapadék. A déli, délnyugati szél néhol megélénkül, a Fertő térségében meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet -1, +7, a maximum 13 és 18 fok között alakul.

2026.10.26: Reggel keleten és délen még lehetnek felhős tájak, ott néhol eső is várható, majd csökken a felhőzet, kisüt a nap. Másutt derült időre van kilátás, ködfoltokkal, majd ezek feloszlását követően gyengén felhős, napos idő lesz. Az északnyugati, nyugati szél délire fordul, és napközben megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 18 fok között alakul.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.24. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg jellegű fronthatásra számíthatnak az erre érzékenyek, náluk többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.10.23)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
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