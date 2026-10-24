Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 24.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. október 24., szombat.

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Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. október 23.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:

15, 20, 23, 29, 30

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 0 db

4+1-es találat: 9 db

4-es találat: 24 db

3+2-as találat: 20 db

3+1-as találat: 512 db

2+2-es találat: 332 db

3-as találat: 1181 db

1+2-es találat: 1720 db

2+1-es találat: 7936 db



OTP: 40350 Ft

MOL: 4820 Ft

RICHTER: 13170 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.10.25: Hajnalra párássá válik a levegő, foltokban köd képződik. Ezek megszűnése után napos idő várható, ugyanakkor nyugat felől fátyolfelhőzet érkezik, ami meg is vastagszik. A Tiszántúlon napnyugtáig napos, illetve fátyolfelhős idő várható. Estétől egyre többfelé várható eső, zápor, éjfélig a Tisza vonaláig ér a csapadék. A déli, délnyugati szél néhol megélénkül, a Fertő térségében meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet -1, +7, a maximum 13 és 18 fok között alakul.

2026.10.26: Reggel keleten és délen még lehetnek felhős tájak, ott néhol eső is várható, majd csökken a felhőzet, kisüt a nap. Másutt derült időre van kilátás, ködfoltokkal, majd ezek feloszlását követően gyengén felhős, napos idő lesz. Az északnyugati, nyugati szél délire fordul, és napközben megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 18 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.24. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg jellegű fronthatásra számíthatnak az erre érzékenyek, náluk többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.10.23)

Akciók

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