A mai időjárás előrejelezheti, milyen tél vár ránk: súlyos, amire készülhetünk Magyarországon

Változékony, szeles időre lehet számítani a mai napon. Míg az ország nagyobb részén a napsütésé lesz a főszerep, a keleti és északkeleti régiókban tartósan borult, csapadékos marad az idő, a hőmérséklet pedig 10 és 16 Celsius-fok között alakul – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből.

A népi megfigyelések szerint a Dömötör-napi hideg szél a kemény tél előjele, a meteorológiai előrejelzések alapján pedig a mai napon valóban élénk légmozgásra kell készülni. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, a keleti országrészben pedig az északi szél élénkül meg.

A felhőzet eloszlása meglehetősen egyenetlen lesz az országban. Hazánk jelentős részén gyengén felhős, napos és száraz idő várható, a keleti és északkeleti tájakon ugyanakkor tartósan borult maradhat az ég, ahol kora délutánig gyenge eső is előfordulhat.

"Kissé nyugatabbra, egy összeáramlás mentén záporok, néhol zivatarok alakulhatnak ki" – hívta fel a figyelmet a szakértő elemzés az Eger és Békéscsaba közötti térségre utalva.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 Celsius-fok között alakul. A tartósan felhős, borult keleti területeken azonban érezhetően hűvösebb lesz a levegő, ott a csúcsértékek 10 fok alatt maradhatnak.