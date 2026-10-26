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A mai időjárás előrejelezheti, milyen tél vár ránk: súlyos, amire készülhetünk Magyarországon
Változékony, szeles időre lehet számítani a mai napon. Míg az ország nagyobb részén a napsütésé lesz a főszerep, a keleti és északkeleti régiókban tartósan borult, csapadékos marad az idő, a hőmérséklet pedig 10 és 16 Celsius-fok között alakul – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből.
A népi megfigyelések szerint a Dömötör-napi hideg szél a kemény tél előjele, a meteorológiai előrejelzések alapján pedig a mai napon valóban élénk légmozgásra kell készülni. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, a keleti országrészben pedig az északi szél élénkül meg.
A felhőzet eloszlása meglehetősen egyenetlen lesz az országban. Hazánk jelentős részén gyengén felhős, napos és száraz idő várható, a keleti és északkeleti tájakon ugyanakkor tartósan borult maradhat az ég, ahol kora délutánig gyenge eső is előfordulhat.
"Kissé nyugatabbra, egy összeáramlás mentén záporok, néhol zivatarok alakulhatnak ki" – hívta fel a figyelmet a szakértő elemzés az Eger és Békéscsaba közötti térségre utalva.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 Celsius-fok között alakul. A tartósan felhős, borult keleti területeken azonban érezhetően hűvösebb lesz a levegő, ott a csúcsértékek 10 fok alatt maradhatnak.
Az átlagosnál kissé hűvösebb, jellemzően napos-gomolyfelhős idő várható a jövő héten. A szél a hét elején megélénkül, olykor megerősödik.
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