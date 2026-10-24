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Ismét világháborús bomba miatt ürítenek ki utcákat Budapesten: mutatjuk, kiknek kell elhagyniuk otthonukat vasárnap
Ismét második világháborús robbanószerkezetet találtak Budapest XVIII. kerületében, ezért október 25-én, vasárnap újabb lakossági kiürítésre és forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az Üllői út és a Thököly út környékén több lakóépületet is kiürítenek, az érintetteknek reggel 8:30-ig el kell hagyniuk otthonaikat. A lezárások várhatóan délután 14 óráig tartanak, és a közösségi közlekedést is érintik.
Alig egy héttel a legutóbbi hasonló intézkedés után ismét világháborús robbanószerkezet hatástalanítása miatt kell elhagyniuk otthonaikat Budapest XVIII. kerületének egyes lakóinak. A kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint október 25-én, vasárnap reggel 8:30-tól várhatóan 14 óráig lezárják az Üllői út és a Thököly út környékének egy részét - derült ki Szaniszló Sándor kerületi polgármester Facebook-posztjából.
A hatóságok a lakosság biztonsága érdekében kiürítik az érintett ingatlanokat, a kijelölt területre pedig a munkálatok ideje alatt nem lehet belépni. A lakóknak legkésőbb reggel 8:30-ig el kell hagyniuk otthonaikat, ahová csak a korlátozások feloldása után térhetnek vissza.
Ezeket az utcákat és épületeket érinti a kiürítés
A korlátozások ezúttal sem a teljes XVIII. kerületre vonatkoznak, hanem az Üllői út és a Thököly út környezetében található meghatározott ingatlanokra. A kiürítés az alábbi címeket és területeket érinti:
- Szent Lőrinc sétány 4., A, B, C és D épület;
- Szent Lőrinc sétány 6., A, B és C épület;
- Üllői út 424.;
- Üllői út 483., 485., 487., 489., 491., 493. és 495., valamint a páratlan oldal érintett szakasza a Vasvári
- Pál utcától a Városház utcáig;
- Üllői út páros oldala a Balassa Bálint utcától a Haladás utcáig;
- Lőrinc Piac épületének területe.
Azok számára, akik a kiürítés idejére nem tudnak máshol tartózkodni, az önkormányzat ideiglenes befogadóhelyet biztosít a Rózsa Művelődési Házban, a Városház utca 1–3. szám alatt.
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A lezárás ideje alatt a kijelölt területen sem autóval, sem kerékpárral, sem gyalogosan nem lehet közlekedni. A korlátozások a Budapesti Közlekedési Központ több járatát is érintik. Az 50-es villamos, valamint a 93-as és 93A jelzésű autóbuszok a lezárt szakaszokon nem közlekednek a robbanószerkezet hatástalanításának ideje alatt. Az utasoknak ezért érdemes előre megtervezniük az útvonalukat, és indulás előtt ellenőrizniük az aktuális forgalmi változásokat.
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