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Szinte teljesen megbénult a légi forgalom ebben az országban, sorra törlik a járatokat a nagy légitársaságok

Pénzcentrum
2026. október 12. 15:17

Szinte teljesen megbénult a légi forgalom Szaúd-Arábiában, miután a jemeni húszik a hétvégén súlyos rakétatámadásokat hajtottak végre a rijádi repülőtér ellen. A csapások miarr a nemzetközi légitársaságok sorra függesztik fel a szaúdi fővárosba irányuló járataikat, írta a Portfolio a Reuters alapján.

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Az Irán által támogatott lázadók szombati támadásában tizenhárman vesztették életüket, a sebesültek száma pedig meghaladta a háromszázat. A vasárnapi, újabb halálos áldozatot és közel tucatnyi sérültet követelő csapást követően a rijádi repülőteret teljesen lezárták, így aznap az összes járatot törölni kellett.

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A fennakadás hétfőre is áthúzódott, a légi közlekedés ugyanis még mindig nem állt helyre, és a járatok mintegy háromnegyede jelenleg sem közlekedik.

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Az elmúlt évek legsúlyosabb szaúdi repülésbiztonsági krízise miatt az európai és ázsiai légitársaságok azonnal reagáltak. A Lufthansa-csoport október 16-ig minden rijádi járatát törölte, míg az Air France-KLM egészen a hónap végéig felfüggesztette a szaúdi fővárosba tartó repüléseit.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) is fokozott óvatosságra intette az ország felett áthaladó, illetve a térségbe tartó amerikai gépek személyzetét.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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