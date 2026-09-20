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The horizon of Riyadh showing the major roads and towers in the city at sunset
Világ

Brutális légitámadás történt, óriási lángok csaptak fel a fővárosban: ennek még súlyos következménye lehet

Pénzcentrum
2026. szeptember 20. 11:02

A jemeni húszi lázadók rakéta- és dróncsapásokat hajtottak végre Szaúd-Arábia fővárosa, Rijád ellen, miután a város főrepülőtere közelében lángokat és füstoszlopot észleltek. A szaúdi hatóságok megerősítették a ballisztikus rakétával elkövetett támadási kísérlet tényét, amelyet elmondásuk szerint sikeresen elhárítottak - számolt be róla a Sky News.

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A szaúdi polgári védelem szombatra virradóra telefonos riasztásokat küldött a Rijádban, valamint a fővárostól keletre fekvő al-Khardzsban élő lakosoknak, lehetséges légitámadásra figyelmeztetve őket. Később olyan felvételek terjedtek el, amelyeken a repülőtér termináljának előteréből fekete füstoszlop emelkedik a magasba. Legalább egy robbanás hangját rögzítették, sérültekről vagy anyagi károkról azonban nem érkezett hivatalos jelentés.

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Az Irán által támogatott húszik "érzékeny célpontok" elleni csapásokként hivatkoztak a akciókra, és azt állították, hogy a vörös-tengeri Janbu városában az Aramco olajvállalat egyik létesítményét is célba vették. A szaúdi koalíciós erők megerősítették, hogy a lázadók ballisztikus rakétával próbálták eltalálni a fővárost, amelyet a légvédelem elfogott.

Az akciósorozat a húszik első támadása Rijád ellen azóta, hogy júliusban tengeri blokádot hirdettek Szaúd-Arázóta rendszeresen támadják a szaúdi hajóforgalmat a Vörös-tengeren.

Abia ellen. A lázadók – akik Jemen legsűrűbben lakott területeit és az ország északi részét ellenőrzik – a húszik közlése szerint a legutóbbi műveletet az általuk ellenőrzött jemeni főváros, Szanaa elleni korábbi támadásra válaszul indították.

A konfliktus komoly fenyegetést jelent a globális olajellátásra, ugyanis a Hormuzi-szoros blokádja mellett a vörös-tengeri alternatív szállítási útvonalak is veszélybe kerültek a folyamatban lévő amerikai–iráni háború közepette.

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Az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteki nyilatkozatában a leghatározottabban elítélte a húszik Szaúd-Arábia elleni folyamatos támadásait, különös tekintettel a polgári és energetikai infrastruktúrát ért csapásokra, amelyek civilek – köztük nők és gyermekek – sérülését okozták.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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