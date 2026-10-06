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Budapest, 2026. október 5.Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatására érkezik az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülésére az Országházban 2026. október 5-én.MTI/Bruzák Noémi
Utazás

Négy év alatt 16-szor járt Moszkvában Szijjártó Péter: egyetlen amerikai útja 262 millióba került

Pénzcentrum
2026. október 6. 08:44

Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter a 2022 és 2026 közötti utolsó hivatali ciklusában 16 alkalommal utazott Moszkvába, miközben az ENSZ-tagállamok felében megfordult. A minisztersége alatti legdrágább útja 262 millió forintba került, míg a szállodai éjszakái átlagosan több mint félmillió forintot tettek ki.

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A Külgazdasági és Külügyminisztérium által egy közérdekű adatigénylésre kiadott adatok alapján a volt tárcavezető az utolsó négy évében összesen 342 egybefüggő kiküldetésen vett részt, és 468 állomást érintett. Hivatali idejének 1447 napjából 590-et töltött külföldön. A hivatalos utak közül az uniós és NATO-kötelezettségek miatt a legtöbbször, 48 alkalommal Brüsszelbe utazott - írta a 24.hu.

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Ezt követte az Egyesült Államok 31 látogatással, ahol többször is felkereste Donald Trump amerikai elnök floridai rezidenciáját. A szomszédos országok közül Szerbiába látogatott a leggyakrabban, összesen 25 alkalommal. Kiemelkedő adat, hogy négy év alatt 16-szor, vagyis átlagosan három-négy havonta repült Oroszországba, és ebben még nincsenek benne a harmadik országokban tartott kétoldalú találkozói az orosz vezetőkkel.

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A külföldi utak jelentős költséggel jártak, bár Szijjártó az éjszakák nagy részét a repülőgépen töltötte. A vizsgált, 2022 és 2026 közötti időszakban a tárca összesen 512,6 millió forintot fordított szállodai szobákra, amelyből a volt miniszter számlái 53,9 millió forintot tettek ki. Ez azt jelenti, hogy a külföldi hotelekben eltöltött 93 éjszakája során átlagosan 579 ezer forintba került egy-egy éjszaka. A ciklus legdrágább útjának egy 2025. februári amerikai kiküldetés bizonyult, amely önmagában 262 millió forintot emésztett fel.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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