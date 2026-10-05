Több mint tízmilliárd forint közpénz ment el a washingtoni magyar nagykövetség épületére: a felújítást végző cég szerint szó sincs túlárazásról

A vételár kétszeresét, több mint 10 milliárd forintot költött a Külügyminisztérium a washingtoni magyar nagykövetség felújítására. A kivitelező állítása szerint az amerikai árszínvonal és a váratlanul felfedezett, nagy mennyiségű azbeszt indokolta a költséges, éveken át húzódó teljes újjáépítést - írja a HVG.

A nagyjából 5 milliárd forintért (16,5 millió dollárért) megvásárolt, viktoriánus stílusú épületet Szijjártó Péter már 2017-ben átadta, ám a tényleges rekonstrukció csak 2018 és 2022 között zajlott le. A munkálatok során derült ki, hogy az 1800 négyzetméteres ingatlan teljes, közel 9 ezer négyzetméternyi vakolata azbesztet tartalmaz.

A felújításra kiírt közbeszerzést a Mega-Logistic Zrt. nyerte el. A projekt első üteme nettó 4,4 milliárd forintról szólt, azonban a szerkezeti problémák és a veszélyes anyag mentesítése miatt egy második szerződés megkötésére is szükség volt, közel 5,9 milliárd forint értékben. A kivitelező tájékoztatása alapján az épületet a tartószerkezetig vissza kellett bontani, majd a műemléki díszítőelemek restaurálásával és újragyártásával együtt, kulcsrakész állapotban kellett teljesen újjáépíteni.

A társaság visszautasította a túlárazásról szóló vádakat. Érvelésük szerint az amerikai árszínvonalon dolgoztak, így a helyi anyagköltségek, valamint a kinti, speciális engedéllyel rendelkező alvállalkozók díjai indokolták a végösszeget. Bár felmerült, hogy az épületen belül egy külön lakást is kialakítottak, a kivitelező titoktartási kötelezettségre hivatkozva nem reagált erre az információra.

A diplomáciai épületek üzemeltetését 2019 óta ellátó Mega-Logistic Zrt. továbbra is jelentős állami megbízásokkal bír. Röviddel a 2026-os tavaszi választások előtt egy újabb, négy évre szóló, 8 milliárd forintos keretszerződést kötöttek a tárcával, emellett egy konzorcium tagjaként 2029-ig a Honvédelmi Minisztériummal is szerződéses kapcsolatban állnak.