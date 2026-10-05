2026. október 5. hétfő Aurél
25 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Helikopteres felvétel a washingtoni Fehér Házról naplementekor egy tiszta őszi estén.
Gazdaság

Több mint tízmilliárd forint közpénz ment el a washingtoni magyar nagykövetség épületére: a felújítást végző cég szerint szó sincs túlárazásról

Pénzcentrum
2026. október 5. 11:03

A vételár kétszeresét, több mint 10 milliárd forintot költött a Külügyminisztérium a washingtoni magyar nagykövetség felújítására. A kivitelező állítása szerint az amerikai árszínvonal és a váratlanul felfedezett, nagy mennyiségű azbeszt indokolta a költséges, éveken át húzódó teljes újjáépítést - írja a HVG.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A nagyjából 5 milliárd forintért (16,5 millió dollárért) megvásárolt, viktoriánus stílusú épületet Szijjártó Péter már 2017-ben átadta, ám a tényleges rekonstrukció csak 2018 és 2022 között zajlott le. A munkálatok során derült ki, hogy az 1800 négyzetméteres ingatlan teljes, közel 9 ezer négyzetméternyi vakolata azbesztet tartalmaz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felújításra kiírt közbeszerzést a Mega-Logistic Zrt. nyerte el. A projekt első üteme nettó 4,4 milliárd forintról szólt, azonban a szerkezeti problémák és a veszélyes anyag mentesítése miatt egy második szerződés megkötésére is szükség volt, közel 5,9 milliárd forint értékben. A kivitelező tájékoztatása alapján az épületet a tartószerkezetig vissza kellett bontani, majd a műemléki díszítőelemek restaurálásával és újragyártásával együtt, kulcsrakész állapotban kellett teljesen újjáépíteni.

A társaság visszautasította a túlárazásról szóló vádakat. Érvelésük szerint az amerikai árszínvonalon dolgoztak, így a helyi anyagköltségek, valamint a kinti, speciális engedéllyel rendelkező alvállalkozók díjai indokolták a végösszeget. Bár felmerült, hogy az épületen belül egy külön lakást is kialakítottak, a kivitelező titoktartási kötelezettségre hivatkozva nem reagált erre az információra.

A diplomáciai épületek üzemeltetését 2019 óta ellátó Mega-Logistic Zrt. továbbra is jelentős állami megbízásokkal bír. Röviddel a 2026-os tavaszi választások előtt egy újabb, négy évre szóló, 8 milliárd forintos keretszerződést kötöttek a tárcával, emellett egy konzorcium tagjaként 2029-ig a Honvédelmi Minisztériummal is szerződéses kapcsolatban állnak.
Címlapkép: Getty Images
#ingatlan #felújítás #beruházás #közbeszerzés #gazdaság #külügyminisztérium #milliárd #usa #szíjjártó péter #washington #azbeszt
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:14
12:04
11:45
11:45
11:28
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 5. 10:45 Megütötték az eurót, aggódnak a befektetők a francia adósság miatt – Mi történik az OTP-vel?
október 4. 18:33 Zuhanórepülés a magyar tőzsdén: úgy adták-vették ezt a részvényt a befektetők, mintha nem lenne holnap
október 2. 17:38 Elképesztő fordulat a tőzsdéken: egy olyan magyar részvény lőtt ki, amire senki sem számított
október 2. 10:32 Óriási fordulat a magyar tőzsdén: brutális forgalom mellett rántották vissza az OTP-t
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 2. 16:40
Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. október 5. 09:56
Veszélyben az állampapírok adómentessége - ennyit buknál, ha jönne a kamatadó
Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, mert a hazai lakossá...
MEDIA1  |  2026. október 5. 09:29
Milliárdok mentek Mészáros Lőrinc cégeitől a Megafonhoz - belső iratokból derült ki, kik finanszírozták a propagandagépezetet
A Direkt36 birtokába került belső dokumentumok szerint Mészáros Lőrinc érdekeltségei 2022 óta legalá...
Összkép  |  2026. október 4. 18:21
Mit tanulhatunk a magyar társadalomtudósok legfrissebb empirikus kutatásaiból? - Hazai Horizont - 2026 nyara
Írásunk a 26 nyarán megjelent tíz legérdekesebb empirikus társadalomtudományi kutatás eredményeit mu...
Holdblog  |  2026. október 2. 14:45
Nem a választó lett ostobább - a rendszer változott meg
A demokráciában elvileg minden szavazat ugyanannyit ér. A politikai befolyás azonban soha nem oszlot...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 5.
Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés
2026. október 4.
Üres kosarak, szomjazó erdők: tragikus az idei szezon, de a vasi gombász szerint nincs minden veszve
2026. október 5.
Visszaesőben a Suzuki, nagyon jönnek fel a kínaiak: ki nem találod, melyik Magyarország kedvenc autója 2026-ban
2026. október 4.
Megroppant a fővárosi lakáspiac? Potom pénzért, 22 millióért szórják ki az ingatlanokat, de van egy bökkenő
2026. október 4.
Kongatják a vészharangot a magyar borászok: csapások sorozata érte el a magyar borvidékeket 2026-ban, alig lesz termés
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 5. hétfő
Aurél
41. hét
Október 5.
Építészet és habitat világnap
Október 5.
Raoul-Wallenberg-emléknap
Október 5.
Építészeti világnap
Október 5.
A pedagógusok világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Fordulat jöhet a KATA-szabályokban: havi 130 ezer forintos adóteher érkezik a vállalkozóknak?
2
1 hete
Döglődik az európai nagyhatalom: ezrével hagyják ott a magyarok a korábbi álomországot, meglepő helyre menekülnek
3
7 napja
Kiderült, teljesen kivonulhat az OTP: már megindultak a leépítések
4
7 napja
Váratlan fordulat a Matolcsy-ügyben: gigantikus milliárdos vagyont vettek át a nyomozás kellős közepén
5
5 napja
Nagyon fontos hírt kaptak a magyar áramfogyasztók: több mint 230 ezer otthonban cserélik le a villanyórát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártalanítási Számla
a MABISZ által kezelt garancia alap. Ebből térítik meg a biztosítással nem rendelkező, gépjármű üzembentartók által okozott károkat. A számla fedezi az ismeretlen üzembentartó által okozott, elsősorban személyi sérüléses károkat is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 5. 12:04
Személyesen a német hírszerzés vezetője mondta be: küszöbön egy erőszakos konfliktus Oroszországgal, egyre durvul a helyzet
Pénzcentrum  |  2026. október 5. 11:28
Euróbevezetés Magyarországon: brutális löketet adhatna a gazdaságnak, ha végre elindulnának a tárgyalások
Agrárszektor  |  2026. október 5. 11:31
Durva krízis közeleg: ha nem lépünk, eltűnhet a magyar cukor a boltokból