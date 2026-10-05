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Utazás

Óriási káosz a Déli-pályaudvarnál: kisiklott egy mozdony, több irányban is megbénult a forgalom

Pénzcentrum
2026. október 5. 09:18

Jelentős fennakadásokat, járatkimaradásokat és útvonal-rövidüléseket okoz a vasúti közlekedésben, hogy hétfő reggel kisiklott egy tolatómozdony a budapesti Déli pályaudvaron. A hiba elhárításáig számos vonat csak Kelenföldig jár, az elővárosi és távolsági vonalakon pedig folyamatos korlátozásokra kell számítani - tudatta a Mávinform.

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Kisiklott egy tolatómozdony a Déli pályaudvaron, ezért az állomáson csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok. A baleset miatt a pályaudvar több vágányát átmenetileg lezárták. Mivel több szerelvény is a lezárt vágányokon rekedt, a Balaton és Pécs felé tartó vonalakon menetrendi változásokkal és szerelvénycserékkel lehet csak utazni. A Mávinform tájékoztatása szerint több járat egyáltalán nem indul el, vagy módosított útvonalon közlekedik.

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  • Teljesen törölték a menetrendből a martonvásári Z30-as és a százhalombattai S40-es elővárosi vonatokat,
  • valamint a Déli pályaudvarról eredetileg 7:35-kor Nagykanizsára induló Tópart InterCityt.
  • A Mecsek InterCityk útvonalát lerövidítették, így ezek a járatok a Déli pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekednek, és a visszaindulási állomásuk is oda került át.

A közlekedés megkönnyítése érdekében a korlátozások feloldásáig a BKK több járatán is pótdíj nélkül elfogadják a vasúti jegyeket.

Az utasok igénybe vehetik az M2-es metrót a Déli pályaudvar és a Keleti pályaudvar között, az M4-es metró teljes vonalát, valamint a 139-es, 140-es és 140A buszokat. Szintén érvényesek a vonatjegyek a 19-es és 49-es villamosokon, továbbá a 17-es, 56-os, 56A és 61-es villamosok Déli pályaudvar és Móricz Zsigmond körtér közötti szakaszán.

Fotó: Purger Tamás, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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