Megtört az elmúlt évtized kedvező tendenciája: 2026 első felében drasztikusan megugrott az ittas járművezetők száma Magyarországon.
Óriási káosz a Déli-pályaudvarnál: kisiklott egy mozdony, több irányban is megbénult a forgalom
Jelentős fennakadásokat, járatkimaradásokat és útvonal-rövidüléseket okoz a vasúti közlekedésben, hogy hétfő reggel kisiklott egy tolatómozdony a budapesti Déli pályaudvaron. A hiba elhárításáig számos vonat csak Kelenföldig jár, az elővárosi és távolsági vonalakon pedig folyamatos korlátozásokra kell számítani - tudatta a Mávinform.
Kisiklott egy tolatómozdony a Déli pályaudvaron, ezért az állomáson csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok. A baleset miatt a pályaudvar több vágányát átmenetileg lezárták. Mivel több szerelvény is a lezárt vágányokon rekedt, a Balaton és Pécs felé tartó vonalakon menetrendi változásokkal és szerelvénycserékkel lehet csak utazni. A Mávinform tájékoztatása szerint több járat egyáltalán nem indul el, vagy módosított útvonalon közlekedik.
- Teljesen törölték a menetrendből a martonvásári Z30-as és a százhalombattai S40-es elővárosi vonatokat,
- valamint a Déli pályaudvarról eredetileg 7:35-kor Nagykanizsára induló Tópart InterCityt.
- A Mecsek InterCityk útvonalát lerövidítették, így ezek a járatok a Déli pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekednek, és a visszaindulási állomásuk is oda került át.
A közlekedés megkönnyítése érdekében a korlátozások feloldásáig a BKK több járatán is pótdíj nélkül elfogadják a vasúti jegyeket.
Az utasok igénybe vehetik az M2-es metrót a Déli pályaudvar és a Keleti pályaudvar között, az M4-es metró teljes vonalát, valamint a 139-es, 140-es és 140A buszokat. Szintén érvényesek a vonatjegyek a 19-es és 49-es villamosokon, továbbá a 17-es, 56-os, 56A és 61-es villamosok Déli pályaudvar és Móricz Zsigmond körtér közötti szakaszán.
Fotó: Purger Tamás, MTI/MTVA
A Pénzcentrum 2026. október 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Zivatarok söprik ki a kellemes, napos őszi időt a jövő héten: metszően hideg hajnalokra, esőre és szélre is készülhetünk
A jövő hét is kellemes, napos, kora őszi idővel indul, napközben jellemzően 22-26 Celsius-fok várható, miközben hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a...
A tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akarnak nyerni.
Több turistát és egy helyi nőt elővigyázatosságból kórházba kellett szállítani.
A Pénzcentrum 2026. október 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ez a 8 város lenne a sör fellegvára Európában? Meglepő listára került fel Budapest, a magyar főváros
A cikk a Lukács Gyógyfürdő sörfürdőjét emeli ki, ahol a vendégek termálvízben, maláta és komló társaságában sörözhetnek.
Most látszik csak igazán, mennyire betett az erős forint a magyar szálláshelyeknek: lényegesen kevesebb a vendég is
A nyár utolsó hónapjában közel 3 millió vendégéjszakát regisztráltak a magyarországi szállodákban, ez az előző évi szintnek felel meg.
A Pénzcentrum 2026. október 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Legendás épület nyitja meg kapuit a hétvégén: Teleki Pál rejtélyes halálára is fény derül a falak mögött
Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor-palota.
Rendkívüli bejelentést tett a rendőrség: új korszak indul a Magyarország határain, erre kell készülnie az utazóknak
5,399 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével korszerűsítik a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját.
A tartós őszi szárazság miatt a hétvégére akár mínusz 8 centiméterig is süllyedhet a Duna vízállása Budapestnél
Megmenekül a Volánbusz korábban leállított, 160 darabos új elővárosi autóbusz-beszerzése
A Pénzcentrum 2026. október 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elképesztő hőmérsékleti kontraszt csap le ránk a napokban: kiderült, mit tartogat az időjárás a hétvégére
A hétvégén és a jövő hét elején is zavartalanul folytatódik a vénasszonyok nyara.
A "free tour" elnevezés mögött olyan üzleti modell húzódik meg, amelyet a legtöbb turista nem ismer.
A légitársaságok sorra hosszabbítják meg járataik felfüggesztését, a Flydubai különös incidense pedig tovább ronthat a helyzeten.
Dinamikus árazás vs. fix áras síbérletek: százezereket is bukhatnak a magyar családok az osztrák árjáték miatt az idei síszezonban
Miért nem árulja el a legtöbb osztrák síterep, mennyibe fog kerülni a februári napijegye — és miért büszke rá a másik fele, hogy nála kiszámítható?
Az európai múzeumokban az utóbbi években meredeken emelkedett a betörések és műkincslopások száma.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.