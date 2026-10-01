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Nagyon vigyázz, ha külföldi múzeumba készülsz: óriási csalódás érheti a gyanútlan turistákat
Utazás

Nagyon vigyázz, ha külföldi múzeumba készülsz: óriási csalódás érheti a gyanútlan turistákat

Pénzcentrum
2026. október 1. 17:33

Az európai múzeumokban az utóbbi években meredeken emelkedett a betörések és műkincslopások száma, ami arra kényszeríti az intézményeket, hogy újragondolják kiállítási koncepcióikat. A változások már a látogatói élményt is érezhetően befolyásolják, hiszen egyre több helyen tűnnek el a vitrinek mögül az eredeti műtárgyak, hogy átadják a helyüket másolatoknak vagy éppen üresen hagyott tárlóknak.

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A Louvre Apollón-galériája 2026 júliusában nyitott újra, kilenc hónappal azután, hogy tolvajok ellopták a francia koronaékszereket. A megmaradt drágaköveket azóta máshol tárolják, amíg az intézmény biztonságosabb kiállítási megoldást nem talál. Ez a bűncselekmény csak egyike volt a közelmúlt vakmerő műkincsrablásainak. Augusztusban a délkelet-spanyolországi villenai múzeumból csaknem tíz kilogrammnyi bronzkori aranytárgyat vittek el mindössze négy perc alatt, szeptemberben a francia Riviérán működő Renoir Múzeumból loptak el négy festményt, júliusban pedig a burgundi Vix-múzeumból emeltek el álcázott látogatók egy 2500 éves kelta arany nyakperecet.

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Az Europol adatai szerint 2022–2023 óta meredeken nő a múzeumi rablások száma, a módszerek pedig egyre erőszakosabbak, mivel a tolvajok előszeretettel használnak bontókalapácsot, fejszét, robbanóanyagot, sőt lőfegyvereket is. Jean-Yves Goriou, az Europol szervezett bűnözési egységének vezetője szerint a múzeumok nyilvános jellege eleve sebezhetővé teszi az intézményeket, különösen a szűkös költségvetési keretek miatt  - számolt be a BBC.

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Az intézkedés a francia kormány szerint a világ egyik leglátogatottabb múzeumának anyagi támogatását szolgálja.

A lopáshullám a kisebb múzeumokat különösen súlyosan érinti. A villenai kincs a város identitásának szerves része volt, a Vix-torques pedig a burgundi Musée du Pays Châtillonnais meghatározó darabja, így az elvesztésük az intézmények vonzerejét is alapvetően csökkenti. A francia kormány 33 pontos múzeumi biztonsági terve azt javasolja, hogy a legveszélyeztetettebb eredeti műtárgyakat ideiglenesen vonják ki a kiállításokból, amíg a biztonságos bemutatásuk nem garantálható. Több intézmény már meg is lépte ezt. A burgundi Musée du Hiéron egy 2024-es fegyveres rablási kísérletet követően vonta ki a legértékesebb darabjait, míg több párizsi múzeum másolatokkal vagy kevésbé értékes tárgyakkal helyettesítette a kiállított ékszereket.

A másolatok alkalmazása nem új keletű, de a lopáshullám nyomán egyre több intézmény fontolgatja a szélesebb körű bevetésüket. A szakértők szerint a hitelesség továbbra is a múzeumi élmény egyik legfőbb vonzereje. Guy Turton, az MHM múzeumi tanácsadó ügynökség igazgatója szerint az eredeti tárggyal való találkozás olyan érzelmi kapcsolatot teremt, amely évszázadokat ível át, ez pedig közvetlenül befolyásolja a látogatószámot. Jó példa erre a bayeux-i kárpit ideiglenes londoni kölcsönzése a British Museum számára, ahol az első jegycsomag egyetlen nap alatt elkelt. Turton ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ha a múzeum átláthatóan kommunikálja a másolatok bemutatásának okait, a látogatók ezt általában elfogadják.

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Az eredeti tárgyak esetében a leggyakoribb azonnali változás a fizikai távolság növekedése, ami vastagabb üvegeket, hangsúlyosabb kordonokat és több teremőrt jelent. A kutatások szerint a látogatók mélyebben kapcsolódnak a tárgyakhoz, ha közelről, több szögből is szemügyre vehetik azokat, így a nagyobb távolság gyengítheti az élményt. Turton szerint a megoldás az, ha a múzeumok tudatos élménytervezéssel kompenzálják a biztonsági korlátozásokat. Példaként a Rijksmuseum megoldását hozta fel, ahol Rembrandt Éjjeli őrjárat című képének üveg mögötti, élő restaurálása magát a védőfalat is a látogatói élmény szerves részévé tette.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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