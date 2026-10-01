Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 1.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. október 1.

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Befektetés, tőzsde

Skandináv lottó A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 30.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 40. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 14, 16, 18, 20, 29, 32

Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 46 db

5-ös találat: 1811 db

4-es találat: 26718 db



OTP: 42700 Ft

MOL: 4974 Ft

RICHTER: 12370 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.10.02: Általában derült, napos, száraz idő várható kevés - nyugaton több - fátyolfelhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat. A hajnali -1, 12 fokról délutánra 23 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.10.03: Derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos, száraz idő valószínű. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután 23 és 27 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul, de délután az ózon koncentrációja néhol időszakosan megemelkedhet. (2026.10.01. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni. (2026.09.30)

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