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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 1.)
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 1.)

Pénzcentrum
2026. október 1. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. október 1.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

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Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 366.3 Ft
CHF: 386.85 Ft
GBP: 428.69 Ft
USD: 323.62 Ft

<h2>Skandináv lottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 30.<br> A Skandináv lottó nyerőszámai a 40. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>3, 14, 16, 18, 20, 29, 32</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 7-es találat: 0 db<br> 6-os találat: 46 db<br> 5-ös találat: 1811 db<br> 4-es találat: 26718 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 42700 Ft
MOL: 4974 Ft
RICHTER: 12370 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.02: Általában derült, napos, száraz idő várható kevés - nyugaton több - fátyolfelhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat. A hajnali -1, 12 fokról délutánra 23 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.10.03: Derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos, száraz idő valószínű. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután 23 és 27 fok között alakul.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul, de délután az ózon koncentrációja néhol időszakosan megemelkedhet. (2026.10.01. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni. (2026.09.30)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
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