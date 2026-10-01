Több mint 230 ezer okosmérő telepítését kezdi meg két magyarországi áramhálózati társaság, a beruházásra 13,1 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatást fordítanak.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 1.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. október 1.
Névnap
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Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 366.3 Ft
CHF: 386.85 Ft
GBP: 428.69 Ft
USD: 323.62 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 42700 Ft
MOL: 4974 Ft
RICHTER: 12370 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.10.02: Általában derült, napos, száraz idő várható kevés - nyugaton több - fátyolfelhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat. A hajnali -1, 12 fokról délutánra 23 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
2026.10.03: Derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos, száraz idő valószínű. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután 23 és 27 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség általában kedvezően alakul, de délután az ózon koncentrációja néhol időszakosan megemelkedhet. (2026.10.01. csütörtök éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni. (2026.09.30)
Akciók
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