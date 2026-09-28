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HelloVidék

Már a földről is döbbenetes a látvány: újabb felvételek készültek a kiszáradt, hősokkot kapott Börzsönyről

HelloVidék
2026. szeptember 28. 15:15

Két napja a HelloVidék is beszámolt arról, mennyire szokatlan látvány fogadja a kirándulókat a Börzsönyben: már augusztus végén nagy területeken elszáradt a fák lombja. Most az M1 is a helyszínen forgatott, és újabb felvételeken mutatta meg, milyen állapotban vannak a hegyoldalak.

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Katasztófális a helyzet a Börzsönyben. A barna és szürke foltokban álló erdők látványa nem egyszerűen a korai őszi lombszíneződés következménye. A Kóspallag közelében készült drónfelvételeken nagy kiterjedésű elszáradt erdőfoltok láthatók. Molnár Ábel Péter ökológus az M1-nek azt mondta, ilyen gyors ütemű lombszáradást korábban még nem tapasztalt. A jelenség különösen a kocsánytalan tölgy és a cser uralta állományokat érinti.

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A szakember szerint nem arról van szó, hogy idén egyszerűen hamarabb kezdődött volna az őszi lombszíneződés. A fák lombja rövid idő alatt a zöldből szürkés, majd sárgás színűvé vált, a folyamat pedig már augusztus végén jól látható volt. Az M1 riportjában Molnár Ábel Péter több fát is megmutatott. Egy fiatal kocsánytalan tölgyön például szinte teljesen elszáradt hajtások láthatók, egy másik fán pedig már a rügyek is elhaltak. Akad ugyanakkor olyan példány is, amelyen még maradt zöld levél – ezeknek lehet esélyük a túlélésre.

A pontos pusztulási arányt azonban jelenleg még senki nem tudja megmondani. Nem lehet kijelenteni, hogy a kiszáradtnak látszó állomány mekkora része pusztult el végleg, ehhez meg kell várni a következő időszakot és a tavaszi állapotfelméréseket.

@m1.hirado

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A hőség és a vízhiány együtt terhelte a fákat

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának vezetője az M1-nek arról beszélt, hogy idén nyáron nemcsak a vízhiány, hanem a komoly hőterhelés is próbára tette az erdőket. A szakember szerint különösen a fiatal állományok lehetnek sérülékenyek. A hosszan tartó szárazság, a hőség és az erős sugárzási terhelés együtt olyan stresszt jelenthet a fáknak, amely az újulatot is veszélyezteti. Ez azért fontos, mert az erdő jövője szempontjából nemcsak az számít, hogy hány idős fa pusztul el, hanem az is, hogy a fiatal fák és a természetes újulat képes-e átvészelni az ilyen szélsőséges időszakokat.

A Börzsönyben tapasztalt jelenséget Molnár Ábel Péter szerint az elmúlt évek súlyos aszályai alatt sem látott ilyen gyors és nagy kiterjedésű lombszáradást a hegységben. Egyelőre azonban óvatosan kell bánni a pusztulás mértékére vonatkozó becslésekkel. A lomb elszáradása önmagában még nem jelenti minden esetben azt, hogy a fa elpusztult. Hogy mely egyedek képesek tavasszal újra kihajtani, és mekkora lesz a tényleges fapusztulás, azt csak később lehet megállapítani.
Címlapkép: Getty Images
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