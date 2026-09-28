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Utazás

Napközben még tombol a meleg, de éjszaka jön az igazi hidegzuhany: 10 fok alá zuhan a hőmérséklet

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 07:10

Kellemes, csapadékmentes idő vár ránk ezen a kora őszi napon. A többnyire derült égbolt mellett a nappali csúcshőmérséklet országszerte elérheti a 25 fokot-

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A HungaroMet előrejelzése szerint döntően felhőtlen, napos időre számíthatunk, így az ország egyetlen pontján sem kell esőre készülni. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, ugyanakkor Sopron térségében a déli, az Alföld egyes részein pedig az északkeleti, keleti szél időnként megélénkülhet.

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A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul. Késő estére a levegő általában 11 és 17 fok közé hűl le, a fagyzugos, hidegre hajlamos területeken azonban 10 fok alatti értékeket is mutathatnak a hőmérők.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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