Napközben még tombol a meleg, de éjszaka jön az igazi hidegzuhany: 10 fok alá zuhan a hőmérséklet

Kellemes, csapadékmentes idő vár ránk ezen a kora őszi napon. A többnyire derült égbolt mellett a nappali csúcshőmérséklet országszerte elérheti a 25 fokot-

A HungaroMet előrejelzése szerint döntően felhőtlen, napos időre számíthatunk, így az ország egyetlen pontján sem kell esőre készülni. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, ugyanakkor Sopron térségében a déli, az Alföld egyes részein pedig az északkeleti, keleti szél időnként megélénkülhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul. Késő estére a levegő általában 11 és 17 fok közé hűl le, a fagyzugos, hidegre hajlamos területeken azonban 10 fok alatti értékeket is mutathatnak a hőmérők.