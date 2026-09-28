Kisiklott egy veszélyes anyagot szállító vonat Budapesten: óriási a káosz késésekre kell számítani

Kisiklott egy veszélyes anyagot szállító tehervonat Rákosnál, komoly fennakadások lehet számítani a MÁV szerint.

Jelentős korlátozásokra kell számítani hétfő délután a Budapest–Hatvan–Miskolc, valamint a Budapest–Szolnok–Békéscsaba vasútvonalon, miután Rákos állomáson kisiklott egy veszélyes anyagot szállító tehervonat három kocsija. A műszaki mentés miatt 16:30-kor leállították a forgalmat az állomáson – közölte a MÁVINFORM.

A Budapest–Miskolc vonalon közlekedő Tokaj és Hernád-Zemplén InterCityk Miskolc felől csak Hatvanig közlekednek, és onnan is indulnak. A Budapest–Békéscsaba vonalon közlekedő InterCityk Békéscsaba felől Szolnokig járnak, és onnan indulnak vissza.

Az S60-as és Z60-as vonatok Rákoshegytől közlekednek Sülysáp, illetve Szolnok felé. Az Agria és Mátra InterRégiók Gödöllő és Eger, illetve Gyöngyös között járnak. A Tokaj és Nyírség InterCityk Cegléd felé kerülnek.

A MÁVINFORM tájékoztatása szerint pótlóbuszok is közlekednek. A Keleti pályaudvar és Pécel között az S80-as és InterRégió vonatok helyett, a Keleti és Hatvan között pedig az InterCityk helyett lehet autóbuszokkal utazni. Pótlóbusz jár a Keleti pályaudvar és Rákoshegy között is.

A vasúti menetjegyeket több BKK-járaton is elfogadják. Így használható az M2-es és az érintett M3-as, M4-es metró, a H8-as HÉV, valamint többek között a 168E, 161, 262, 97E, 169E, 98, 98E és 198-as járat. A MÁVINFORM az utasoknak a H8-as HÉV használatát is javasolja.

A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális közlekedési helyzetről, mert a műszaki mentés ideje alatt a menetrend jelentősen eltérhet a megszokottól.