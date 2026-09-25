Hűvösebb idővel indul a péntek, és az őszies időjárás napközben is velünk marad.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 25.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. szeptember 25., péntek.
Névnap
Eufrozina, Kende
Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 365.56 Ft
CHF: 387.68 Ft
GBP: 424.8 Ft
USD: 321.46 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 45300 Ft
MOL: 5250 Ft
RICHTER: 12650 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.09.26: Hajnalban ködfoltok kialakulhatnak. Napközben a szétterülő gomolyfelhők és a fátyolfelhők mellett több-kevesebb napsütés valószínű. Csapadékra kicsi az esély. A légmozgás mérsékeltnek ígérkezik. Hajnalban 2, 10, délután többnyire 20, 23 fok várható.
2026.09.27: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. A déli szél az északnyugati megyékben megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet. Délutánra 21 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.09.25. péntek éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Kettős fronthatás várható, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2026.09.24)
Akciók
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