Pénteken dönt a Fővárosi Közgyűlés a Budapesti Közlekedési Központ új gyalogosstratégiájáról, amelynek célja, hogy minél többen és minél többet gyalogoljanak a fővárosban.
Most közölte a HungaroMet: brutális lehűléssel csap le a péntek, de van egy komoly csavar a hétvégében
Hűvösebb idővel indul a péntek, és az őszies időjárás napközben is velünk marad. A HungaroMet előrejelzése szerint szeptember 25-én hajnalban mindössze 2–11 fokig csökken a hőmérséklet, délután pedig 17–21 fok lesz a legmagasabb érték. Többfelé felhős lehet az ég, de az ország nagy részén számottevő csapadék nem várható.
Az elmúlt napokhoz képest pénteken már egyértelműen hűvösebb időre kell készülni. A HungaroMet országos előrejelzése alapján a hajnali órákban 2 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, a fagyzugos, hidegre hajlamos területeken pedig ennél is alacsonyabb értékek sem zárhatók ki. Délutánra 17–21 fok közé melegszik a levegő. A felhőzet mellett időnként kisüthet a nap is, így nem mindenhol lesz borongós a péntek. A jelenlegi előrejelzések szerint az ország jelentős részén nem kell komolyabb esőre számítani.
A szél azonban több helyen érezhető lesz. Az északnyugati, nyugati szél időnként megélénkülhet, így a hőérzet a tényleges hőmérsékletnél is alacsonyabb lehet. A Dunántúl nyugati részein ugyanakkor már csütörtökön kialakulhatnak záporok, zivatarok, amelyek környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak. A HungaroMet péntekre vonatkozó veszélyjelzése szerint csütörtök délután és kora este főként a nyugati országrészben van esély zivatarra, jégdarával és átmeneti szélerősödéssel.
Budapesten is hűvösebb reggelre lehet számítani. A HungaroMet előrejelzése szerint a főváros térségében pénteken nagyjából 10–11 fok körül alakulhat a minimum, délután pedig 18 fok körüli maximum várható.
A hétvége azonban már ismét valamivel kellemesebb időt hozhat. A HungaroMet jelenlegi előrejelzése szerint szombaton 20–23, vasárnap pedig 21–25 fok között alakulhatnak a maximumok. Hétfőtől pedig újabb melegedés körvonalazódik, a jövő hét elején ismét 22–26 fokos maximumokra lehet számítani. Vagyis pénteken még egyértelműen az őszies arcát mutatja az időjárás, de a mostani előrejelzések alapján nem kell tartós lehűlésre készülni. A hétvégén ismét több fokkal melegebb idő érkezhet.
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