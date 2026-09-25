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Utazás

Most közölte a HungaroMet: brutális lehűléssel csap le a péntek, de van egy komoly csavar a hétvégében

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 06:57

Hűvösebb idővel indul a péntek, és az őszies időjárás napközben is velünk marad. A HungaroMet előrejelzése szerint szeptember 25-én hajnalban mindössze 2–11 fokig csökken a hőmérséklet, délután pedig 17–21 fok lesz a legmagasabb érték. Többfelé felhős lehet az ég, de az ország nagy részén számottevő csapadék nem várható.

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Az elmúlt napokhoz képest pénteken már egyértelműen hűvösebb időre kell készülni. A HungaroMet országos előrejelzése alapján a hajnali órákban 2 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, a fagyzugos, hidegre hajlamos területeken pedig ennél is alacsonyabb értékek sem zárhatók ki. Délutánra 17–21 fok közé melegszik a levegő. A felhőzet mellett időnként kisüthet a nap is, így nem mindenhol lesz borongós a péntek. A jelenlegi előrejelzések szerint az ország jelentős részén nem kell komolyabb esőre számítani.

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A szél azonban több helyen érezhető lesz. Az északnyugati, nyugati szél időnként megélénkülhet, így a hőérzet a tényleges hőmérsékletnél is alacsonyabb lehet. A Dunántúl nyugati részein ugyanakkor már csütörtökön kialakulhatnak záporok, zivatarok, amelyek környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak. A HungaroMet péntekre vonatkozó veszélyjelzése szerint csütörtök délután és kora este főként a nyugati országrészben van esély zivatarra, jégdarával és átmeneti szélerősödéssel.

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Budapesten is hűvösebb reggelre lehet számítani. A HungaroMet előrejelzése szerint a főváros térségében pénteken nagyjából 10–11 fok körül alakulhat a minimum, délután pedig 18 fok körüli maximum várható. 

A hétvége azonban már ismét valamivel kellemesebb időt hozhat. A HungaroMet jelenlegi előrejelzése szerint szombaton 20–23, vasárnap pedig 21–25 fok között alakulhatnak a maximumok. Hétfőtől pedig újabb melegedés körvonalazódik, a jövő hét elején ismét 22–26 fokos maximumokra lehet számítani. Vagyis pénteken még egyértelműen az őszies arcát mutatja az időjárás, de a mostani előrejelzések alapján nem kell tartós lehűlésre készülni. A hétvégén ismét több fokkal melegebb idő érkezhet.
Címlapkép: Getty Images
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