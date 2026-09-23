A meccset ugyan megnyerte ifjabb Növényi, a szerződés mégsem jött össze a UFC-ben.
Kész, ennyi volt a kellemes időnek: megérkezett az ősz első fagyos hajnala, ezen a településen már mínuszok vannak
Megérkezett az ősz első fagyos hajnala Magyarországra, a Nógrád vármegyei Zabaron fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A mérések szerint a fagy kialakulását a hideg légtömeg és a derült égbolt mellett a speciális domborzati viszonyok is elősegítették – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből.
A csillagászati ősz kezdete után nem kellett sokat várni az első mínuszokra. A szezon első fagyát a hagyományosan az ország egyik leghidegebb pontjának számító Zabaron regisztrálták, ahol -0,1 Celsius-fokig hűlt le a levegő a szabványos mérési magasságban. Bár a fagy egyelőre minimális volt, a szakemberek szerint ez már az időjárás tartósabb átrendeződését jelzi.
"Bár ez mindössze egy tizedfokos fagypont alatti érték, jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhetett a légköri, vagyis a kétméteres magasságban kialakuló fagy" – mutattak rá a bejegyzésben, hozzátéve, hogy a talaj közelében ennél jóval több helyen is előfordulhatt fagy az országban.
A The Weather on Maps oldal szintén az első fagyra hívta fel a figyelmet bejegyzésében. A poszt szerint a zabari fagy kialakulásához több meteorológiai tényező együttállására volt szükség. A száraz, hideg légtömeg és a derült, szélcsendes éjszaka mellett a település különleges, völgyi elhelyezkedése is hozzájárult a gyors kisugárzáshoz. Nemcsak a klasszikus fagyzugokban volt azonban hideg a reggel, a Duna–Tisza közén szintén jelentős lehűlést tapasztaltak, ott viszont ezt nem a domborzat, hanem a homoktalaj sajátosságai és a nedvesség hiánya okozta.
Vigyázz, hol foglalsz, elépesztő csalás terjed a Booking.com-on: rengetegen maradtak hoppon a szállás bejáratánál
Egyetlen szállásfoglalással akár 200 turista is pórul járhatott: hiába érkeztek meg a lefoglalt apartmanhoz, az ajtón csak egy furcsa üzenet fogadta őket, az apartmant nem...
Szokatlanul meleg, késő nyári idő köszönt Európa nagy részére a napokban egy kialakuló hőkupola miatt.
Nem várt fordulat: a vasárnapi nyárból egyenesen a téli fagyba zuhantunk, itt már takarítani kell a havat
Hirtelen beköszöntött a télies időjárás a Magas-Tátrában, miután egy hidegfront hatására hétfőn havazásba váltott a csapadék a hegyvidék legmagasabb részein.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony, kora őszi időjárásra számíthatunk ma.
Jelenleg minden fontos feltétel adott ahhoz, hogy a légkörben konvektív csapadék alakuljon ki.
Atyaég, egyetlen éjszaka árából vidéki lakást vehetsz: itt költik a tízmilliókat a világ legtehetősebb vendégei
A turizmus újra rekordközeli tempóban pörög, és a luxusutazások piaca még ennél is látványosabban nő.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a riasztást, kíméletlen hidegfront csap le Magyarországra: napokon belül érkezik a viharos szél és a didergés
Hidegfront érkezik vasárnap éjjel, ennek nyomán a jövő héten jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Őrület! Kézigránátot erősített az autójára ez a magyar férfi, a határátkelőnél fülelték le: kész csoda, hogy nem történt nagyobb baj
A gyanú szerint a férfi maga rögzítette ragasztószalaggal a robbanótesteket a gépkocsi alvázára.
A front nyomán az északnyugati szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik.
Vége a jó világnak az időjárásban: kegyetlen hidegfront tarolja le az országot – ekkor érkezik a lehűlés
Bár a hőmérséklet érezhetően visszaesik, az átvonuló front alapvetően száraz lesz.
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.