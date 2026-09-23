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Utazás

Kész, ennyi volt a kellemes időnek: megérkezett az ősz első fagyos hajnala, ezen a településen már mínuszok vannak

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 10:22

Megérkezett az ősz első fagyos hajnala Magyarországra, a Nógrád vármegyei Zabaron fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A mérések szerint a fagy kialakulását a hideg légtömeg és a derült égbolt mellett a speciális domborzati viszonyok is elősegítették – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből.

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A csillagászati ősz kezdete után nem kellett sokat várni az első mínuszokra. A szezon első fagyát a hagyományosan az ország egyik leghidegebb pontjának számító Zabaron regisztrálták, ahol -0,1 Celsius-fokig hűlt le a levegő a szabványos mérési magasságban. Bár a fagy egyelőre minimális volt, a szakemberek szerint ez már az időjárás tartósabb átrendeződését jelzi.

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"Bár ez mindössze egy tizedfokos fagypont alatti érték, jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhetett a légköri, vagyis a kétméteres magasságban kialakuló fagy" – mutattak rá a bejegyzésben, hozzátéve, hogy a talaj közelében ennél jóval több helyen is előfordulhatt fagy az országban.

A The Weather on Maps oldal szintén az első fagyra hívta fel a figyelmet bejegyzésében. A poszt szerint a zabari fagy kialakulásához több meteorológiai tényező együttállására volt szükség. A száraz, hideg légtömeg és a derült, szélcsendes éjszaka mellett a település különleges, völgyi elhelyezkedése is hozzájárult a gyors kisugárzáshoz. Nemcsak a klasszikus fagyzugokban volt azonban hideg a reggel, a Duna–Tisza közén szintén jelentős lehűlést tapasztaltak, ott viszont ezt nem a domborzat, hanem a homoktalaj sajátosságai és a nedvesség hiánya okozta.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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