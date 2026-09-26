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Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten

Pénzcentrum
2026. szeptember 26. 19:18

Kihúzták az Ötöslottó 2026/39. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel telitalálat ezúttal sem született, így a 40. játékhéten már 4,1 milliárd forintért izgulhatnak a játékosok az ötös lottón.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Élőben közvetítettük az Ötöslottó sorsolását! Az Ötöslottó, Joker 39. heti nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

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Ötöslottó 39. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

38; 49; 64; 76; 79.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos szelvény az ötös lottón. A 40. héten így 4,1 milliárd forintért szoríthatnak a szerencsevadászok az Ötöslottón.

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További nyeremények az ötös lottón a 40. héten:

  • 4 találat: egyenként 3 519 720 Ft
  • 3 találat: egyenként 38 800 Ft
  • 2 találat: egyenként 4 615 Ft

Jokerszám: 472991

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 40. héten így 130 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

 

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Címlapkép: Getty Images
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Várható érték
A várható értéken olyan gyors és meghatározott időre korlátozható értéknövekményt értünk, amelynek nagysága előre meghatározható, valószínűsíthető. A várható értéknek nagy szerepe van a növénybiztosításokban. A várható érték nemcsak a növény-, hanem az egyéb vagyonbiztosításoknál is alkalmazható, ha az előfeltételek a gyors és meghatározott értéknövekedés megvalósulására és megállapítására egyaránt fennállnak. (pl. növendékállatok biztosítása, az üzemszüneti biztosításban kieső nyereség megtérítése stb).

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