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Most közölte Ruszin-Szendi Romulusz: változás jön a katonaságnál, azonnali intézkedésről döntöttek
Ötmilliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter, több mint 30 helyszínen, több mint 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be, felújítva a mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is.
Ruszin-Szendi Romulusz szombati Facebook-bejegyzésében kiemelte: a választások után nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi honvédelmi miniszter 18 milliárd forintot szánt saját irodájának felújítására. Közlése szerint ezt azonnal leállította, az idei évre eső 5 milliárd forintot pedig átcsoportosította oda, ahol valóban szükség van rá: a laktanyák rendbetételére. A katonák megérdemlik, hogy a lehető legjobb körülmények között készülhessenek fel arra a feladatra, amelyre az életüket feltették - hangsúlyozta.
A bejegyzéséhez csatolt videóüzenetben Ruszin-Szendi Romulusz rámutatott: a katonák minden nap értünk dolgoznak. "Láttuk, mit csináltak Pakson, láttuk, hogyan szállították a vizet. Látjuk, hogy számíthatunk rájuk bármilyen tűzben. Azt viszont nem látjuk, hogy egyébként a gyakorlótéren, a reptéren, a lőtéren hogyan készülnek arra, hogy ha egyszer szükség lenne rájuk, akkor tudják tenni a dolgukat esküjükhöz mérten" - foalmazott.
Nem luxusberuházásokra, nem 12 milliárdos tanácsadói szerződésekre van szükség, hanem arra, hogy a katonák a lehető legjobb körülmények között tudjanak felkészülni arra, amire az életüket feltették
- zárta gondolatait Ruszin-Szendi Romulusz.
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Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
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