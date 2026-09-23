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Leesett az első hó Budapesttől alig 300 km-re: bámulatos látvány az őszi hópaplan + videó

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 21:36

Alig 300 kilométerre Budapesttől már beköszöntött a tél. A Magas-Tátrában szeptember végén havazás kezdődött, a Lomnici-csúcson pedig szerda reggelre 22 centiméteres hóréteg alakult ki. 

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A nyári időjárás után meglepően gyorsan fordult téliesre az idő a szlovákiai Magas-Tátrában. A havazás kedden kezdődött, az éjszaka folyamán pedig intenzívebbé vált. A Lomnici-csúcson található meteorológiai állomás kedden este még mindössze 2 centiméteres havat jelzett, szerda reggelre azonban már 22 centiméteresre nőtt a hóréteg.

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A havazás nemcsak a legmagasabb csúcsokat érinti. Az 1400–1600 méter feletti területeken már összefüggő hótakaró alakult ki, a magasabban fekvő részeken pedig átlagosan 20 centiméteres havat mértek. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet arra figyelmeztette a hegyekbe indulókat, hogy a következő napokban télies körülményekre készüljenek.

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A hidegfront nemcsak a szlovák oldalt érintette. A lengyel Tátrában, a Kasprowy Wierchen is 14 centiméteres, a Chopokon pedig 8 centiméteres hóréteget mértek a friss adatok szerint. A látványos időjárási fordulat különösen azért érdekes, mert a térségben még néhány nappal korábban késő nyári időjárás uralkodott. A hidegfront északnyugat felől érkezett, és rövid idő alatt jelentős lehűlést hozott a magashegyi régiókba.

A hó azonban várhatóan nem marad meg sokáig ilyen vastagságban. A szlovák meteorológiai szolgálat szerint a következő napokban felmelegedés érkezik, ezért a most kialakult hótakaró várhatóan a hét végére olvadásnak indul.

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Címlapkép: Getty Images
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