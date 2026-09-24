Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 24.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. szeptember 24.

Névnap

Gellért, Mercédesz

Friss hírek

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CHF: 389.5 Ft

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Befektetés, tőzsde

Skandináv lottó A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 23.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 39. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 9, 11, 16, 22, 24, 29

Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 32 db

5-ös találat: 2068 db

4-es találat: 29274 db



OTP: 45830 Ft

MOL: 5195 Ft

RICHTER: 12670 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.09.25: Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak. Napközben a szétterülő gomolyfelhők mellett többórás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél hidegebb lesz. Délután általában 18, 21 fokra számíthatunk.

2026.09.26: Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak. Napközben a szétterülő gomolyfelhők mellett többórás napsütés valószínű. Csapadékra kicsi az esély. A légmozgás mérsékeltnek ígérkezik. Hajnalban általában 3, 10, délután többnyire 20, 23 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Kiválóan alakul a levegőminőség. (2026.09.24. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.09.23)

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