2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 24.)
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 24.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. szeptember 24.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

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Gellért, Mercédesz

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Friss hírek

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EUR: 365.47 Ft
CHF: 389.5 Ft
GBP: 425.06 Ft
USD: 321.01 Ft

<h2>Skandináv lottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 23.<br> A Skandináv lottó nyerőszámai a 39. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>6, 9, 11, 16, 22, 24, 29</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 7-es találat: 0 db<br> 6-os találat: 32 db<br> 5-ös találat: 2068 db<br> 4-es találat: 29274 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 45830 Ft
MOL: 5195 Ft
RICHTER: 12670 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.09.25: Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak. Napközben a szétterülő gomolyfelhők mellett többórás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél hidegebb lesz. Délután általában 18, 21 fokra számíthatunk.

2026.09.26: Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak. Napközben a szétterülő gomolyfelhők mellett többórás napsütés valószínű. Csapadékra kicsi az esély. A légmozgás mérsékeltnek ígérkezik. Hajnalban általában 3, 10, délután többnyire 20, 23 fok várható.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Kiválóan alakul a levegőminőség. (2026.09.24. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.09.23)

Akciók

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