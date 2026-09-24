A tartós csapadékhiány miatt egyes gazdaságokban a megszokott termés mindössze 20 százalékát sikerült betakarítani, miközben a talajból egy teljes évnyi csapadék hiányzik.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 24.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. szeptember 24.
Névnap
Gellért, Mercédesz
Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 365.47 Ft
CHF: 389.5 Ft
GBP: 425.06 Ft
USD: 321.01 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 45830 Ft
MOL: 5195 Ft
RICHTER: 12670 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.09.25: Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak. Napközben a szétterülő gomolyfelhők mellett többórás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél hidegebb lesz. Délután általában 18, 21 fokra számíthatunk.
2026.09.26: Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak. Napközben a szétterülő gomolyfelhők mellett többórás napsütés valószínű. Csapadékra kicsi az esély. A légmozgás mérsékeltnek ígérkezik. Hajnalban általában 3, 10, délután többnyire 20, 23 fok várható.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Kiválóan alakul a levegőminőség. (2026.09.24. csütörtök éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.09.23)
Akciók
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