Az Európai Unió tagállamai várhatóan még az idén megállapodnak a 2028 és 2034 közötti időszakra szóló, jelentősen átalakuló hétéves költségvetésről.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 23.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. szeptember 23., szerda.
Névnap
Tekla
Friss hírek
- Óriási tervekkel terjeszkedik Pesten a lengyel hotelmulti: elárulta a cégvezér, miben vagyunk jobbak Varsónál
- Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
- Kár tagadni, nagyban zajlik a lakáskatasztrófa Budapesten: így vált luxussá egy lakás az átlagembernek
- Nagy változás jöhet a palackvisszaváltásban: nem mindenhol kell ugyanazt a rendszert bevezetni
- Bod Péter Ákos: Új koncepciót kellene kidolgozni, hogy miként működjön az állam
- Drámai látlelet a magyar egészségügyről: ide 500 milliárd forint is kevés lesz, óriási lemaradásban vagyunk
Deviza árfolyam
EUR: 362.19 Ft
CHF: 385.78 Ft
GBP: 422.03 Ft
USD: 316.9 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 45850 Ft
MOL: 5110 Ft
RICHTER: 12600 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.09.24: Nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan - főként nyugaton - lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5, 10 fok közötti, a szélvédett, kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, míg délután 18, 24 fok közötti értékekre számíthatunk.
2026.09.25: A szétterülő gomolyfelhők mellett többórás napsütés valószínű, néhány futó zápor kialakulhat. Az északias szelet élénk, egy-egy helyen erős lökések kísérhetik. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, délután 17, 22 fokra számíthatunk.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A gyakran szeles időjárás hatására kiválóan alakul a levegőminőség. (2026.09.23. szerda éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.09.22)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Óriási tervekkel terjeszkedik Pesten a lengyel hotelmulti: elárulta a cégvezér, miben vagyunk jobbak Varsónál
Budapest ma már nem olcsó alternatívaként, hanem erős hotelpiaci mutatói miatt kerül a nemzetközi befektetők térképére.
Szokatlanul meleg, késő nyári idő köszönt Európa nagy részére a napokban egy kialakuló hőkupola miatt.
Nem várt fordulat: a vasárnapi nyárból egyenesen a téli fagyba zuhantunk, itt már takarítani kell a havat
Hirtelen beköszöntött a télies időjárás a Magas-Tátrában, miután egy hidegfront hatására hétfőn havazásba váltott a csapadék a hegyvidék legmagasabb részein.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony, kora őszi időjárásra számíthatunk ma.
Jelenleg minden fontos feltétel adott ahhoz, hogy a légkörben konvektív csapadék alakuljon ki.
Atyaég, egyetlen éjszaka árából vidéki lakást vehetsz: itt költik a tízmilliókat a világ legtehetősebb vendégei
A turizmus újra rekordközeli tempóban pörög, és a luxusutazások piaca még ennél is látványosabban nő.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a riasztást, kíméletlen hidegfront csap le Magyarországra: napokon belül érkezik a viharos szél és a didergés
Hidegfront érkezik vasárnap éjjel, ennek nyomán a jövő héten jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Őrület! Kézigránátot erősített az autójára ez a magyar férfi, a határátkelőnél fülelték le: kész csoda, hogy nem történt nagyobb baj
A gyanú szerint a férfi maga rögzítette ragasztószalaggal a robbanótesteket a gépkocsi alvázára.
A front nyomán az északnyugati szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik.
Vége a jó világnak az időjárásban: kegyetlen hidegfront tarolja le az országot – ekkor érkezik a lehűlés
Bár a hőmérséklet érezhetően visszaesik, az átvonuló front alapvetően száraz lesz.
Húzós árakkal indul a 2026-2027-es osztrák síszezon: a magyaroknak viszont így is olcsóbb lehet, mint tavaly
Az osztrák síterepek zöme 3–5 százalékkal drágította a felnőtt egynapos síbérletet a 2026/27-es szezonra, Söldenben már 86,50 euró egy nap síelés.
A 2025 áprilisa és 2026 márciusa közötti időszakban a Wizz Air átlagosan 40 ezer eurót költött egy-egy törölt járatra.
Budapesti közlekedők, figyelem! Brutál forgalomkorlátozás várható a fővárosban - ezen a környéken módosulnak a járatok
A közúti közlekedést a hídmosás mellett a ma és holnap, azaz szeptember 19-én és 20-án zajló autómentes hétvége is nagymértékben befolyásolja.
Kiadták a figyelmeztetést a hétvégére: visszatér a nyári meleg, de nagyon pórul jár, aki nem készül fel
A hajnalok továbbra is hűvösek lesznek 8 és 15 fok közötti minimumokkal, napközben viszont igazi nyárias melegre, 25-30 fokra van kilátás.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.