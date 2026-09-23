Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 23.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. szeptember 23., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.09.24: Nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan - főként nyugaton - lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5, 10 fok közötti, a szélvédett, kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, míg délután 18, 24 fok közötti értékekre számíthatunk.

2026.09.25: A szétterülő gomolyfelhők mellett többórás napsütés valószínű, néhány futó zápor kialakulhat. Az északias szelet élénk, egy-egy helyen erős lökések kísérhetik. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, délután 17, 22 fokra számíthatunk.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A gyakran szeles időjárás hatására kiválóan alakul a levegőminőség. (2026.09.23. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.09.22)

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