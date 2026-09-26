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Megtakarítás

Megtáltosodott az OTP, fordulat jött Amerikában: mi történik a tőzsdéken?

Pénzcentrum
2026. szeptember 26. 18:33

Óvatosan javult a hangulat a részvénypiacokon pénteken, az amerikai tőzsdék emelkedéssel nyitottak, a BUX pedig kora délutánra pluszba fordult. A hazai mezőnyből az OTP emelkedett ki, miközben az arany és az ezüst is drágult. Az amerikai kötvényhozamok a csütörtök esti, közel két évtizedes csúcsról kissé visszaereszkedtek.

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A szeptember 25-i amerikai nyitást követően a Dow Jones 0,5, az S&P 500 0,3, a Nasdaq pedig 0,4 százalékos emelkedést mutatott. Budapesten kora délutánra 0,2 százalékos pluszba került a BUX, az OTP pedig 1,7 százalékos drágulással ismét 46 ezer forint fölé jutott.

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Az amerikai határidős részvényindexek már a nyitás előtt is emelkedést vetítettek előre. A Nasdaq esetében ugyanakkor a kereskedés elején látott erősödés elmaradt az előzetesen jelzett 0,7 százaléktól, míg a Dow a vártnál nagyobb pluszban indított.

Európában szintén kedvező volt a hangulat. A délelőtti adatok szerint a német DAX 1, a francia CAC 0,4, a brit FTSE pedig 0,6 százalékkal állt feljebb.

Az arany és az ezüst is felpattant

A nemesfémek piacán is emelkedést hozott a péntek déli kereskedés. Az arany árfolyama 0,9 százalékos drágulást követően visszakerült az unciánkénti 4300 dolláros szint fölé. Az ezüst ennél is nagyobbat, 1,9 százalékot erősödött, és a 65 dolláros szint közelében forgott.

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Közel két évtizedes csúcsról enyhültek a kötvényhozamok

A részvénypiaci hangulatjavulás mellett továbbra is figyelmet érdemelt az amerikai kötvénypiac. A tízéves amerikai állampapír hozama csütörtök este 5,23 százalékig emelkedett, amire 2007 júniusa óta nem volt példa.

Péntek délelőtt ezt kisebb hozamcsökkenés követte. Az enyhülést ugyanakkor indokolt volt óvatosan értékelni, mivel az előző napokban rendre az amerikai részvénypiac nyitása után indult meg a hozamok meredek emelkedése.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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