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Jókora kedvezménnyel juthatsz be most ezekbe a hazai termálfürdőkbe: az 1500 forintos jegyár szinte ajándék
Több hazai termálfürdő és strand a napokban zárja a szezont vagy áll le karbantartásra, addig viszont kedvezményes, akár 1400-1500 forintos belépővel várják a vendégeket. Ráadásul szeptember utolsó, és még október első napjaiban is napos, száraz időt jósolnak, szóval nagyon megérheti a családnak most fürdőzni menni.
A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton országszerte száraz, túlnyomóan napos idő lesz, délután 20–25 fokkal, a jövő héten pedig tovább melegszik a levegő. A hajnalok még hűvösek, de a szabadtéri termálmedencékhez ez nem akadály – a tömeg viszont már elvonult, és a Pénzcentrum körképe szerint több fürdő utószezoni áron várja a vendégeket.
A legolcsóbb lehetőségek a Jászságban vannak. A Jászszentandrási Termálfürdőben jegytípustól függetlenül egységesen 1500 forint a belépő, igaz, már csak a termálmedence üzemel, és a szezon szeptember 30-án véget ér. A közeli Jászárokszálláson még ennél is kevesebbet kell fizetni: itt 1400 forint a napijegy (a helyiek további 25 százalék kedvezményt kapnak), a fürdő keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között tart nyitva, a zárás napját pedig az időjárás dönti el.
Hajdúszoboszlón a Hungarospa strandja szintén szeptember 30-ig fogadja a vendégeket, szeptember elseje óta utószezoni belépőárakkal. Vasárnap, szeptember 27-én a turisztikai világnap és a fürdő 99. születésnapja alkalmából vízi aerobikkal, AquaPad-bemutatóval és ajándékokkal készülnek, a szaunaszeánszok pedig aznap ingyenesek a fürdőbelépő mellé.
A Dunántúlon a Sárvártól 17 kilométerre fekvő Borgátai Termálfürdő tart ki a legtovább: idén október 11-ig, minden nap 9 és 17 óra között lehet fürödni, tavaly még szeptember 30-án zártak. A jegyárak nem változtak: a felnőttbelépő 2800 forint, a diák- és nyugdíjasjegy 2500 forint, a 6–14 éves gyerekeké 1500 forint.
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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Aki inkább egy egész évben nyitva tartó fürdőbe indulna, annak érdemes előre ellenőriznie a nyitvatartást, mert sok helyen most tartják az őszi karbantartást. A Tiszaújvárosi Gyógyfürdő október 2-ig teljesen zárva van, a szegedi Aquapolis főépülete szeptember 28. és október 2. között zár be, a siófoki Galerius Fürdő pedig október 5-től nagyjából két hétre áll le.
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