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Hajdúszoboszló, 2023. június 12.A strandfürdõ bejárata Hajdúszoboszlón 2023. június 12-én.MTI/Czeglédi Zsolt
Utazás

Jókora kedvezménnyel juthatsz be most ezekbe a hazai termálfürdőkbe: az 1500 forintos jegyár szinte ajándék

Pénzcentrum
2026. szeptember 26. 11:58

Több hazai termálfürdő és strand a napokban zárja a szezont vagy áll le karbantartásra, addig viszont kedvezményes, akár 1400-1500 forintos belépővel várják a vendégeket. Ráadásul szeptember utolsó, és még október első napjaiban is napos, száraz időt jósolnak, szóval nagyon megérheti a családnak most fürdőzni menni.

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A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton országszerte száraz, túlnyomóan napos idő lesz, délután 20–25 fokkal, a jövő héten pedig tovább melegszik a levegő. A hajnalok még hűvösek, de a szabadtéri termálmedencékhez ez nem akadály – a tömeg viszont már elvonult, és a Pénzcentrum körképe szerint több fürdő utószezoni áron várja a vendégeket.

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A legolcsóbb lehetőségek a Jászságban vannak. A Jászszentandrási Termálfürdőben jegytípustól függetlenül egységesen 1500 forint a belépő, igaz, már csak a termálmedence üzemel, és a szezon szeptember 30-án véget ér. A közeli Jászárokszálláson még ennél is kevesebbet kell fizetni: itt 1400 forint a napijegy (a helyiek további 25 százalék kedvezményt kapnak), a fürdő keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között tart nyitva, a zárás napját pedig az időjárás dönti el.

Hajdúszoboszlón a Hungarospa strandja szintén szeptember 30-ig fogadja a vendégeket, szeptember elseje óta utószezoni belépőárakkal. Vasárnap, szeptember 27-én a turisztikai világnap és a fürdő 99. születésnapja alkalmából vízi aerobikkal, AquaPad-bemutatóval és ajándékokkal készülnek, a szaunaszeánszok pedig aznap ingyenesek a fürdőbelépő mellé.

A Dunántúlon a Sárvártól 17 kilométerre fekvő Borgátai Termálfürdő tart ki a legtovább: idén október 11-ig, minden nap 9 és 17 óra között lehet fürödni, tavaly még szeptember 30-án zártak. A jegyárak nem változtak: a felnőttbelépő 2800 forint, a diák- és nyugdíjasjegy 2500 forint, a 6–14 éves gyerekeké 1500 forint.

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Aki inkább egy egész évben nyitva tartó fürdőbe indulna, annak érdemes előre ellenőriznie a nyitvatartást, mert sok helyen most tartják az őszi karbantartást. A Tiszaújvárosi Gyógyfürdő október 2-ig teljesen zárva van, a szegedi Aquapolis főépülete szeptember 28. és október 2. között zár be, a siófoki Galerius Fürdő pedig október 5-től nagyjából két hétre áll le.
Címlapkép: Getty Images
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