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Kiderült a titok: ettől lettek ezek a városok a világ legélhetőbb helyei, elképesztő dolgokat léptek meg a lakókért

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 13:50

Az Oxford Economics 2026-os globális városindexe alapján New York, London és Párizs vezeti a világ legvonzóbb városainak rangsorát – a siker kulcsa azonban nem csupán a gazdasági erő, hanem a humántőke, az életminőség, a környezeti teljesítmény és a technológiai innováció együttese.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az ezer várost öt szempont – kormányzás, gazdaság, humántőke, környezet és életminőség – szerint értékelő rangsorban négy tulajdonság emelkedik ki, amelyek megmagyarázzák, miért maradnak egyes városok tartósan vonzók az ott élők és a látogatók számára egyaránt. A humántőke terén London végzett az élen, lakosságának ugyanis közel negyven százaléka külföldön született, ez a sokszínűség pedig többek között a város gasztronómiai kínálatát is átalakította. Boston a hetedik helyen áll, amit elsősorban egyetemi központi jellegének és tudásalapú gazdaságának köszönhet, Dublin pedig a hatodik helyet szerezte meg olyan technológiai óriáscégek vonzásával, mint a Google, a Meta vagy a Microsoft, amelyek a város egykori dokkjainak megújulásához is hozzájárultak.

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Az életminőség terén Párizs nyújt kiemelkedő teljesítményt, hiszen mintegy 130 múzeummal rendelkezik, amelyek közül tizenegy önkormányzati intézmény 2001 óta ingyenesen látogatható. Az összesített rangsorban negyedik Seattle nemrég adta át a húszhektáros Waterfront Parkot, amely egy lebontott autópálya helyén létesült sétánnyal, kerékpárutakkal és közösségi mólószakaszokkal - írta a BBC.

A környezeti teljesítmény szintén meghatározó tényező. London méretéhez képest kifejezetten jól szerepel ezen a téren, a dugódíj és az ultraalacsony kibocsátású zóna ugyanis hatékonyan mérsékli a forgalmat és a légszennyezettséget. San Francisco közlekedési hálózata csökkenti az autóhasználatot, Dublin pedig 2030-ra tervezi elérni a klímasemlegességet.

A rangsorban a leggyorsabban emelkedő városokat a technológia hajtja. A nyolcadik helyen álló San José az egy főre jutó GDP tekintetében az index élén áll, köszönhetően a Szilícium-völgy technológiai óriásvállalatainak. A közeli San Franciscóban a vezető nélküli autók már a mindennapi közlekedés részét képezik. Az index "figyelendő városok" listájára felkerült Tallinn is, amely a mesterséges intelligencia alkalmazásában az európai fővárosok élvonalába tartozik. A balti államokat 2030-ra összekötő Rail Baltica vasútvonalat teljes egészében "digitálisan natív" rendszerként építik ki, így az száz százalékban megújuló energiával működik majd, a hagyományos jelzőlámpákat pedig 5G-alapú kommunikációs rendszerek váltják fel.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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