Kiderült a titok: ettől lettek ezek a városok a világ legélhetőbb helyei, elképesztő dolgokat léptek meg a lakókért

Az Oxford Economics 2026-os globális városindexe alapján New York, London és Párizs vezeti a világ legvonzóbb városainak rangsorát – a siker kulcsa azonban nem csupán a gazdasági erő, hanem a humántőke, az életminőség, a környezeti teljesítmény és a technológiai innováció együttese.

Az ezer várost öt szempont – kormányzás, gazdaság, humántőke, környezet és életminőség – szerint értékelő rangsorban négy tulajdonság emelkedik ki, amelyek megmagyarázzák, miért maradnak egyes városok tartósan vonzók az ott élők és a látogatók számára egyaránt. A humántőke terén London végzett az élen, lakosságának ugyanis közel negyven százaléka külföldön született, ez a sokszínűség pedig többek között a város gasztronómiai kínálatát is átalakította. Boston a hetedik helyen áll, amit elsősorban egyetemi központi jellegének és tudásalapú gazdaságának köszönhet, Dublin pedig a hatodik helyet szerezte meg olyan technológiai óriáscégek vonzásával, mint a Google, a Meta vagy a Microsoft, amelyek a város egykori dokkjainak megújulásához is hozzájárultak.

Az életminőség terén Párizs nyújt kiemelkedő teljesítményt, hiszen mintegy 130 múzeummal rendelkezik, amelyek közül tizenegy önkormányzati intézmény 2001 óta ingyenesen látogatható. Az összesített rangsorban negyedik Seattle nemrég adta át a húszhektáros Waterfront Parkot, amely egy lebontott autópálya helyén létesült sétánnyal, kerékpárutakkal és közösségi mólószakaszokkal - írta a BBC.

A környezeti teljesítmény szintén meghatározó tényező. London méretéhez képest kifejezetten jól szerepel ezen a téren, a dugódíj és az ultraalacsony kibocsátású zóna ugyanis hatékonyan mérsékli a forgalmat és a légszennyezettséget. San Francisco közlekedési hálózata csökkenti az autóhasználatot, Dublin pedig 2030-ra tervezi elérni a klímasemlegességet.

A rangsorban a leggyorsabban emelkedő városokat a technológia hajtja. A nyolcadik helyen álló San José az egy főre jutó GDP tekintetében az index élén áll, köszönhetően a Szilícium-völgy technológiai óriásvállalatainak. A közeli San Franciscóban a vezető nélküli autók már a mindennapi közlekedés részét képezik. Az index "figyelendő városok" listájára felkerült Tallinn is, amely a mesterséges intelligencia alkalmazásában az európai fővárosok élvonalába tartozik. A balti államokat 2030-ra összekötő Rail Baltica vasútvonalat teljes egészében "digitálisan natív" rendszerként építik ki, így az száz százalékban megújuló energiával működik majd, a hagyományos jelzőlámpákat pedig 5G-alapú kommunikációs rendszerek váltják fel.