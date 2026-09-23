Óriási időjárási anomália közelít Európa felé: kiadták a vészjelzést a meteorológusok - hamarosan minden a feje tetejére áll

Közel két évtizede gyengül az Atlanti-óceán egyik legfontosabb áramlási rendszere, az Atlanti Meridionális Átkeveredési Körforgás (AMOC) – derül ki a legújabb mélytengeri mérésekből. A kiterjedt területen megfigyelt folyamat alapjaiban változtathatja meg a térség és az azon túli területek időjárását, jelentősen befolyásolva a csapadékeloszlást, a viharok gyakoriságát, valamint a tengerszint alakulását - írja a Science Daily.

Az AMOC a felszín közelében meleg vizet szállít északra, míg a mélyben hideg, sűrű víztömegeket juttat vissza dél felé. A hőenergia ilyenfajta elosztásával kulcsszerepet játszik a regionális éghajlat és az időjárási viszonyok szabályozásában.

Bár a rendszer lassulása régóta foglalkoztatja a klímakutatókat, egy friss elemzés most minden eddiginél egyértelműbb, közvetlen bizonyítékot szolgáltatott a folyamatra. A szakemberek az Észak-Atlanti-óceán nyugati peremén, a trópusoktól egészen a mérsékelt övig elhelyezett négy mélytengeri mérőállomás hosszú távú adatait vizsgálták meg, és a tengerfenékre rögzített műszerek nyomásváltozásaiból következtettek az ezer méter alatti víztömegek mozgására.

Az adatok rámutattak, hogy a nyugati határáramlat az északi szélesség 16,5 és 42,5 foka közötti hatalmas sávban egységesen gyengült. Mivel a lassulás ekkora földrajzi területen tapasztalható, a kutatók szerint egyértelműen az atlanti keringés átfogó átalakulásáról, nem pedig egy rövid távú, helyi anomáliáról van szó.

Ennek hatásai messzire gyűrűznek, így a változás átírhatja az európai telek dinamikáját, átrendezheti a megszokott csapadékviszonyokat, felerősítheti a hurrikántevékenységet, és felgyorsíthatja a part menti tengerszint-emelkedést.

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Shane Elipot, a kutatás egyik vezetője hangsúlyozta, hogy az eredmények kulcsfontosságúak a kormányok, a vállalatok és a helyi közösségek számára a várható környezeti változásokra való időbeni felkészülésben. A kutatók kiemelték azt is, hogy az óceán nyugati peremén végzett mérések kiváló korai előrejelző rendszerként működnek.

Mivel az óceáni áramlások természetes ingadozása éveket, sőt évtizedeket is felölelhet, kizárólag a kellően hosszú adatsorok segítségével lehet biztonsággal megkülönböztetni a tartós klímaváltozási trendeket az átmeneti kilengésektől.