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Bekeményít az időjárás: fagypont közelébe hűlhet a levegő és zivatarok csapnak le, mutatjuk, mi várható

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 07:19

Egyre ősziesebb arcát mutatja az időjárás, szerdán már csak 17–22 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön kicsit melegszik az idő, nyugat felől azonban újabb csapadék érkezik, délnyugaton pedig zivatarok is kialakulhatnak.

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Szerdán a felhősebb területeken fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható - írja a HungaroMet. A gomolyfelhők időnként jobban összeállhatnak, zápor azonban csak kevés helyen, elsősorban északkeleten és keleten alakulhat ki. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig mindössze 17 és 22 fok között alakul.

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Estére a nappal képződött gomolyfelhők nagyrészt feloszlanak, bár keleten maradhatnak felhősebb területek. Később nyugat felől egy magasszintű felhősáv is átvonul az ország felett. Csapadék általában nem várható, csak a keleti megyékben fordulhat elő kisebb eső vagy zápor. Az éjszaka kifejezetten hűvös lesz, hajnalra 4–9 fok közé csökken a hőmérséklet, a derült, szélvédett és hidegre hajlamos területeken azonban fagypont körüli értékeket is mérhetnek.

Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmenetileg ismét megnövekszik a felhőzet. Elszórtan eső, zápor alakulhat ki, elsősorban a nyugati országrészben, délnyugaton pedig zivatarok is előfordulhatnak. A zivatarveszély miatt két vármegyére figyelmeztetést is kiadtak. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A szerdaihoz képest valamivel melegebb lesz, délután 18–24 fok közötti maximumokra számíthatunk.

A hűvösebb időjárás azonban nem tart sokáig, ahogy tegnap is írtuk, hamarosan eléri Európát egy újabb hőkupola, melynek köszönhetően szokatlanul meleg, késő nyári idő köszönt Európa nagy részére. A hőmérséklet helyenként 10–14 fokkal is meghaladja majd a sokéves átlagot. Míg az Ibériai-félszigeten a 40 fokot is megközelítheti a forróság, Közép-Európában 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, a kontinens nyugati peremére pedig bőséges csapadék is érkezik.
Címlapkép: Getty Images
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