Óriási fordulat a hétvégi időjárásban: nappal kellemes meleg jön, de a hajnalok keményen odacsapnak

Hosszú, száraz és többnyire napos időszak kezdődik a hétvégén Magyarországon, nappal kellemes meleggel, éjszaka viszont erős lehűléssel. A csapadékmentes, kora őszi időjárás legalább egy hétig határozza majd meg a mindennapokat – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből.

A pénteki, helyenként még előforduló futó záporok után szombattól gyökeres fordulatot vesz az időjárás. A csapadékot hozó felhőrendszerek messze elkerülik a térségünket, ami tartósan száraz periódust eredményez.

Szombattól kezdődően egy nyugati anticiklon peremén helyezkedik majd el a Kárpát-medence. Ez az időjárási helyzet tartósnak ígérkezik, így bő egy héten át a ciklonok és azok frontjai elkerülik Közép-Európát, köztük hazánkat is – olvasható a bejegyzésben.

Ez a meteorológiai helyzet rendkívül nyugodt, napos időt biztosít, ugyanakkor a hajnalok már kifejezetten hidegnek ígérkeznek. A korai órákban foltokban köd képződhet, a hőmérséklet pedig általában 4 és 10 fok közé süllyed, de a fagyra hajlamos területeken akár fagypontközeli értékeket is mérhetünk. Napközben viszont gyorsan melegszik majd a levegő, a csúcsértékek a legtöbb helyen elérik a kora őszre jellemző 20–25 fokot.