Vigyázz, hol foglalsz, elépesztő csalás terjed a Booking.com-on: rengetegen maradtak hoppon a szállás bejáratánál

Egyetlen szállásfoglalással akár 200 turista is pórul járhatott a csehországi Karlovy Varyban: a vendégek hiába érkeztek meg a lefoglalt apartmanhoz, az ajtón csak egy furcsa üzenet fogadta őket. A Honest Guide utánajárt az ügynek, és maguk is tesztelték a Booking.comon továbbra is elérhető hirdetést. Kiderült, hogy a visszatérítés sem feltétlenül olyan egyszerű, mint gondolnánk, a videós pedig arra figyelmeztet: ha nem jutunk be a szállásra, semmiképpen ne mi mondjuk le a foglalást.

A Booking.comon foglaltak szállást, mégsem jutottak be az apartmanjukba azok a turisták, akik a csehországi Karlovy Varyban rendezett filmfesztiválra érkeztek. A Honest Guide YouTube-csatorna egyik videójában egy szándékosan tesztelt csalást mutatott be: a szállásadó nem jelent meg, a vendégek pedig hiába próbálták elérni. A beszámoló szerint akár 200 ember is pórul járhatott, miközben a problémás szálláshely a panaszok ellenére is foglalható maradt a platformon.

A nyári filmfesztivál idején turisták ezrei érkeznek Karlovy Varyba, ahol ilyenkor különösen nehéz szállást találni. A rendezvényre látogatók így könnyen lecsaphatnak egy jó értékelésű, elfogadható árú apartmanra, különösen akkor, ha a szállás a Bookingon és a Google Térképen is kedvező visszajelzéseket kapott. A Honest Guide videójában bemutatott esetben éppen ez vezetett ahhoz, hogy sokan gyanútlanul foglaltak szállást.

A csatorna műsorvezetője, Janek Rubes a fesztivál idején értesült arról, hogy egy apartman vendégei nem tudtak bejutni a lefoglalt szállásukra. A történetről több sajtóorgánum is beszámolt, a problémás hirdetés azonban továbbra is elérhető volt a Bookingon. Rubes ezért úgy döntött, maga is foglal egy éjszakára, hogy utánajárjon az ügynek.

Hiába volt visszaigazolás, nem jutott be a szállásra

A videóban bemutatott foglalás mindössze 115 euróba (kb. 41 ezre forint) került, ami a fesztivál idején kifejezetten kedvező árnak számított. A foglalást visszaigazolták, a vendég megkapta a címet és a bejelentkezés időpontját is. Rubes vásárolt kiegészítő biztosítást is a Bookingon, amelyért további 5 eurót (kb. 1800 forint) fizetett.

Amikor elérkezett a bejelentkezés időpontja, elment az apartmanhoz. Az ajtón azonban egy angolul és más nyelveken, vélhetően gépi fordítással megfogalmazott üzenet fogadta. Ebben a szállásadó rendkívüli körülményekre, egészségügyi problémákra és kórházi kezelésre hivatkozva közölte, hogy nem tudja fogadni a vendégeket. A bejáraton található kódokkal sem sikerült bejutni az apartmanba, a szállásadó pedig nem válaszolt a hívásokra és az üzenetekre. Rubes még órákig próbálta elérni, de eredménytelenül.

A történet különösen kellemetlen lehetett azoknak, akik családdal, gyerekekkel érkeztek a fesztiválra, és az utolsó pillanatban maradtak szállás nélkül. A videó készítője ugyan rendelkezett saját hotelszobával, ezért nem került ténylegesen az utcára, de éppen ezt a kiszolgáltatott helyzetet akarta bemutatni.

Mit mond a Booking?

Miután a szállásadó továbbra sem reagált, Rubes felvette a kapcsolatot a Booking.com ügyfélszolgálatával. A telefonos ügyintéző azt mondta, megpróbálják elérni a szálláshelyet, és amennyiben 45 percen belül nem kapnak választ, a foglalást törlik, a vendég pedig visszakapja a pénzét.

Az ügyintéző azt is jelezte, hogy e-mailben alternatív szálláslehetőségekről küldenek tájékoztatást. Az újságíró zonban hiába várta az ígért megoldást: a 45 perc elteltével nem kapott új szállásajánlatot, a foglalást végül törölték.

Rubes szerint a helyzet azért is problémás, mert egy ilyen nagy esemény idején szinte lehetetlen az utolsó pillanatban szabad szobát találni. A telefonos ügyintézés során azt is kérte a Booking.comtól, hogy távolítsák el a hirdetést, nehogy újabb vendégek kerüljenek hasonló helyzetbe. Az ügyintéző erre azt válaszolta, hogy jelzi az esetet az illetékeseknek.

A szállásadó azt kérte, maguk mondják le a foglalást

A történet egyik fontos tanulsága, hogy a szállásadó által az ajtóra kitett üzenetben arra kérte a vendégeket, hogy saját maguk töröljék a foglalásukat. Ez azonban komoly anyagi kockázatot jelenthetett volna számukra.

Ha ugyanis a vendég maga mondja le a foglalást, a visszatérítés feltételei eltérhetnek attól, mintha a szállásadó nem teljesíti a vállalását. Ebben az esetben a vendégek könnyen elveszíthették volna a befizetett pénzüket, miközben valójában nem ők hiúsították meg a szállás igénybevételét.

A Honest Guide ezért arra figyelmezteti a nézőket, hogy ha megérkeznek egy lefoglalt szállásra, de nem tudnak bejutni, ne mondják le saját maguk a foglalást. Ehelyett vegyék fel a kapcsolatot a Booking.com ügyfélszolgálatával, és jelentsék, hogy a szállásadó nem teljesítette, amit vállalt.

A visszatérítésből még le is vontak

Rubes másnap reggel megkapta a visszatérítést, ám az összeg nem egyezett meg a teljes befizetéssel. A Booking.com 115 eurót utalt vissza a 120 eurós teljes összegből, vagyis az 5 eurós biztosítási díjat nem térítették meg. Az újságíró ezt különösen ironikusnak találta, hiszen éppen azért fizetett a kiegészítő biztosításért, hogy védelmet kapjon egy ilyen helyzetben.

A történet későbbi részében ugyanakkor egy másik ügyintéző már azt mondta neki, hogy ha saját maga talál másik szállást, küldje el a számlát, és a Booking.com megtéríti a költségeket. Ezt pozitív fejleményként értékelte, de továbbra is kifogásolta, hogy a problémás apartmanhirdetés a korábbi panaszok ellenére is elérhető volt.

A Google-ben sem feltétlenül látszottak a panaszok

A videóban elhangzik, hogy a szálláshely Google Maps-en található adatlapján nem jelentek meg a tömegesen érkező negatív értékelések. Rubes szerint ennek az lehetett az oka, hogy rövid idő alatt nagyon sokan próbáltak rossz véleményt közzétenni, a rendszer pedig a tömeges értékeléseket potenciálisan gyanúsnak minősíthette.

Ez azért is jelenthet problémát, mert a korábbi, kedvező értékelések hosszú ideig megmaradhatnak, miközben az új vendégek nem feltétlenül látják a legfrissebb panaszokat. A videó készítője szerint emiatt az is nehéz lehet, hogy a későbbiekben mások felismerjék a szálláshelyhez kapcsolódó korábbi problémákat.

A beszámolóban az is elhangzik, hogy a szálláshely állítólag nem felelt meg a cseh jogszabályoknak, és nem lehetett volna ilyen formában apartmanként kiadni, mert ezt az adott társasházban nem teszik lehetővé.

A videós szerint a történetből nem lehet egyszerű, minden helyzetben működő módszert levezetni az ilyen csalások elkerülésére. Azt viszont hangsúlyozta, hogy a vendégeknek érdemes figyelniük a friss értékelésekre, és probléma esetén nem szabad saját maguk lemondaniuk a foglalást.