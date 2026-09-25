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Váratlan bejelentést tettek az üzemeltetők: végleg bezár a magyarok egyik kedvenc síterepe
Végleg beszünteti a sífelvonók üzemeltetését az alsó-ausztriai Unterberg síterep. Az üzemeltetők ezen a héten bejelentett döntésének hátterében nem gazdasági válság vagy a vendégek hiánya, hanem az egyre súlyosbodó hóhiány áll. A kizárólag természetes hóra támaszkodó, a magyarok körében is népszerű síközpont az elmúlt két télen már egyetlen napra sem tudott kinyitni - számolt be a sielok.hu.
Az Unterberg különleges színfolt volt az osztrák síterepek palettáján, mivel a nagyobb központokkal ellentétben az üzemeltetők tudatosan mellőzték a hóágyúk kiépítését és használatát. A pályák sorsát így teljes mértékben az időjárás határozta meg, ami az elmúlt években megpecsételte a létesítmény jövőjét.
Míg korábban egy átlagos télen mintegy hetven napot is üzemelhettek, az utóbbi időszakban a szezonok egyre rövidebbé váltak. 2022-ben már csak tizenhárom, az azt megelőző években pedig mindössze tíz-tizenhét síelhető napot tudtak felmutatni. A végső csapást a legutóbbi két tél, a 2024/25-ös és a 2025/26-os szezon jelentette, amikor a kevés csapadék miatt egyetlen napra sem indulhattak el a felvonók.
A modern, gigantikus síközpontokhoz képest a helyiek által az érintetlen természet miatt csak "Kis-Kanadaként" emlegetett Unterberg a maga tizenhat kilométernyi pályájával és négy húzóliftjével sokkal családiasabb hangulatot árasztott. A hegy megközelítése is a hetvenes éveket idézte, hiszen a völgyben lévő parkolóból évtizedekig síbusz vitte fel a vendégeket.
A természetközeliség és a sajátos atmoszféra miatt a Budapesttől nagyjából háromszáz kilométerre fekvő terep a magyar síelők körében is kedvelt egynapos úti célnak számított. A hely nemcsak a hobbisták, hanem a profik számára is fontos célpont volt, itt tanult meg síelni Michaela Dorfmeister, az osztrákok kétszeres olimpiai bajnoka is.
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A bezárás azért is fájdalmas a közösségnek, mert 2014-ben egyszer már sikerült megmenteni a terepet. Akkor helyi vállalkozók vették át az irányítást, akik regionális támogatásból és jelentős közösségi finanszírozásból korszerűsítették a létesítményt. Az összefogásnak köszönhetően a síterep ezt követően még több sikeres szezont is megélt – volt olyan év, amikor harmincezer vendéget fogadtak –, azonban a klímaváltozással és a hóhiánnyal végül nem tudták felvenni a versenyt.
A terület a jövőben sem marad teljesen kihasználatlan a téli hónapokban. Az üzemeltetők és a tulajdonosok jelenleg egy olyan új koncepción dolgoznak, amely a hegyet a síalpinisták és a hótalpas túrázók számára tenné vonzóvá és bejárhatóvá. A tervek pontos részleteit a következő hetekben hozzák nyilvánosságra.
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