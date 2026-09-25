Újabb durva időjárási fordulat jön Magyarországon: meteorológiai blokád hozza vissza a meleget

Újabb szokatlan időjárási fordulat körvonalazódik Európában: egy kiterjedt anticiklon erősödik meg a kontinens felett, amely elzárhatja a csapadékot hozó nyugati légáramlatok útját. A HungaroMet szerint emiatt a jövő héten Európa nagy részén, így Magyarországon is az átlagosnál melegebb és szárazabb időre lehet számítani. A hazai talajoknak pedig továbbra is nagy szükségük lenne az esőre.

Az ősz beköszöntével sem érkezik meg egyelőre az a tartós csapadék, amely érdemben enyhíthetné a hónapok óta fennálló szárazságot. A HungaroMet agrometeorológiai elemzése szerint az előttünk álló egy hétben ismét napos, száraz, késő nyári idő várható, az Alföldön pedig a száraz talaj továbbra is hátráltatja az őszi vetések előkészítését.

Ennek hátterében egy úgynevezett meteorológiai blokád kialakulása áll. Egy nagy kiterjedésű magasnyomású légköri képződmény, vagyis anticiklon erősödik meg Európa felett. Ez tartósan akadályozza a mérsékelt övre jellemző nyugat-keleti légáramlást, így az Atlanti-óceán felől érkező ciklonok és frontjaik nehezebben jutnak be a kontinens belsejébe.

Közben az anticiklon nyugati oldalán déli áramlás alakul ki, amely melegebb, szubtrópusi eredetű légtömegeket szállít észak felé. A felmelegedés elsősorban Nyugat-Európát érintheti, de a meleg levegő a jövő hét első napjaiban a Kárpát-medencébe is eljuthat.

A mostani előrejelzések alapján Magyarországon a hétvégén még mérsékeltebb lesz a felmelegedés, hétfőtől azonban már 22–26 fok körüli maximumok jöhetnek. A HungaroMet szerint a hét elején nagyrészt napos idő várható, jelentős csapadék nélkül.

Ez azt jelenti, hogy szeptember végén ismét olyan időjárási helyzet alakulhat ki, amely inkább a késő nyarat idézi, mint az ősz kezdetét. A HungaroMet előrejelzése szerint a jövő hét elején a nappali maximumok több fokkal meghaladhatják a pénteki 17–21 fokos értékeket.

A csapadék hiánya azonban sokkal nagyobb problémát jelenthet, mint maga a meleg. A HungaroMet friss agrometeorológiai elemzése szerint az országos szárazságot megszüntető esők szeptember végéig nem várhatók. Az augusztus vége óta eltelt időszakban az Alföldön többnyire mindössze 5–15 milliméter csapadék hullott, egyes északkeleti területeken pedig 5 milliméternél is kevesebb.

Az elmúlt három hónap csapadékhiánya még nagyobb. A HungaroMet szerint az ilyenkor szokásos mennyiséghez képest jellemzően 120–170 milliméterrel kevesebb csapadék hullott, az Alföldön pedig nagy területen 30 milliméter alatt maradt a háromhavi összeg.

A helyzet a mezőgazdaság számára különösen kedvezőtlen. Az őszi vetések előkészítését sokfelé továbbra is a kiszáradt talaj nehezíti, miközben az előttünk álló időszakban sem látszik olyan jelentős csapadék, amely országos szinten fordulatot hozna.

A meteorológiai blokád tehát nem azt jelenti, hogy Magyarországon egyáltalán nem fog esni, hanem azt, hogy a légköri helyzet tartósan kedvez a száraz időnek. Egy-egy zápor vagy kisebb eső természetesen előfordulhat, de ezek önmagukban nem oldják meg az országos vízhiányt.

A következő napokban ezért egyszerre két időjárási folyamatra kell figyelni. A hétvégén fokozatos melegedés kezdődhet, a jövő hét elején pedig már ismét nyáriasabb hőmérsékletek jöhetnek, miközben az eső továbbra is várat magára. A mostani helyzet különösen annak fényében érdekes, hogy Magyarország az idei nyáron már súlyos aszállyal nézett szembe. A meteorológiai blokád fennmaradása ezért nemcsak egy újabb szokatlanul meleg szeptember végi időszakot jelenthet, hanem azt is, hogy az ősz elején tovább húzódik a talajok vízhiánya.