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Közelkép a híres Erzsébet-hídról, a déli órákban zajló forgalmas közlekedéssel és a Duna mentén elterülő városi tájjal, Budapesten, Magyarország fővárosában.
Utazás

Budapesti közlekedők, figyelem! Brutál forgalomkorlátozás várható a fővárosban - ezen a környéken módosulnak a járatok

MTI
2026. szeptember 19. 08:10

Ezen a hétvégén az Erzsébet híd megtisztításával indul a budapesti őszi hídmosási program, miközben a ma kezdődő autómentes hétvége miatt jelentős forgalomkorlátozásokra és közlekedési változásokra kell készülniük a fővárosban közlekedőknek.

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A Budapesti Közművek tájékoztatása szerint az Erzsébet hídon a tisztítási munkálatok szombaton a Budáról Pestre, vasárnap pedig a Pestről Budára vezető oldalon zajlanak, mindkét nap 6:30 és 13:30 között.

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A szakemberek környezetbarát tisztítószerrel és magasnyomású vizes technológiával dolgoznak. A mostani akcióval veszi kezdetét a társaság előre tervezett, évente kétszer esedékes köztisztasági programja, amelynek keretében hamarosan a Váralagút tisztítása is sorra kerül. A társaság arra kéri az autósokat, hogy az érintett időszakban fokozott óvatossággal vezessenek, vigyázva a munkagépekre és a feladatukat végző dolgozókra.

A közúti közlekedést a hídmosás mellett a ma és holnap, azaz szeptember 19-én és 20-án zajló autómentes hétvége is nagymértékben befolyásolja. A rendezvény miatt több útszakaszt lezártak, így számos BKK-járat módosított útvonalon közlekedik, bizonyos villamosok pedig egyáltalán nem járnak.

Az Európai Mobilitási Hét részeként megszervezett eseményen a Budapesti Közlekedési Központ és a Fővárosi Önkormányzat interaktív játékokkal, tematikus városi sétákkal, járműkiállításokkal és családi programokkal várja az érdeklődőket, ezzel is népszerűsítve a fenntartható és környezetkímélő közlekedési formákat.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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