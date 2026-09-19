A hajnalok továbbra is hűvösek lesznek 8 és 15 fok közötti minimumokkal, napközben viszont igazi nyárias melegre, 25-30 fokra van kilátás.
Budapesti közlekedők, figyelem! Brutál forgalomkorlátozás várható a fővárosban - ezen a környéken módosulnak a járatok
Ezen a hétvégén az Erzsébet híd megtisztításával indul a budapesti őszi hídmosási program, miközben a ma kezdődő autómentes hétvége miatt jelentős forgalomkorlátozásokra és közlekedési változásokra kell készülniük a fővárosban közlekedőknek.
A Budapesti Közművek tájékoztatása szerint az Erzsébet hídon a tisztítási munkálatok szombaton a Budáról Pestre, vasárnap pedig a Pestről Budára vezető oldalon zajlanak, mindkét nap 6:30 és 13:30 között.
A szakemberek környezetbarát tisztítószerrel és magasnyomású vizes technológiával dolgoznak. A mostani akcióval veszi kezdetét a társaság előre tervezett, évente kétszer esedékes köztisztasági programja, amelynek keretében hamarosan a Váralagút tisztítása is sorra kerül. A társaság arra kéri az autósokat, hogy az érintett időszakban fokozott óvatossággal vezessenek, vigyázva a munkagépekre és a feladatukat végző dolgozókra.
A közúti közlekedést a hídmosás mellett a ma és holnap, azaz szeptember 19-én és 20-án zajló autómentes hétvége is nagymértékben befolyásolja. A rendezvény miatt több útszakaszt lezártak, így számos BKK-járat módosított útvonalon közlekedik, bizonyos villamosok pedig egyáltalán nem járnak.
Az Európai Mobilitási Hét részeként megszervezett eseményen a Budapesti Közlekedési Központ és a Fővárosi Önkormányzat interaktív játékokkal, tematikus városi sétákkal, járműkiállításokkal és családi programokkal várja az érdeklődőket, ezzel is népszerűsítve a fenntartható és környezetkímélő közlekedési formákat.
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