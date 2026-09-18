Drasztikus fordulat érkezik hétvégén az időjárásban: széllel és lehűléssel tör be az ősz Magyarországra

A hétvégén még kitart a 30 fok körüli, nyárias meleg, vasárnap este azonban egy hidegfront vet véget a kellemes időjárásnak. A jövő hét elején erős széllel és jelentős lehűléssel köszönt be a valódi őszi idő - írta az Időkép.

Vasárnap napközben országszerte sok napsütésre és 30 Celsius-fok körüli csúcsértékekre számíthatunk. A meleg azonban már nem tart sokáig, a késő esti órákban ugyanis egy gyorsan átvonuló hidegfront éri el a térséget. Jelentős csapadékra nem kell számítani, legfeljebb elszórtan alakulhat ki kisebb eső vagy zápor.

Hétfőre gyökeresen átalakul az időjárás, észak-északnyugat felől ugyanis hűvös légtömegek árasztják el a Kárpát-medencét. A nappali csúcsérték 6-7 fokkal esik vissza, a megerősödő, többfelé élénk szél pedig tovább rontja majd a hőérzetet.

Kedden még hűvösebb levegő határozza meg az időjárást, a legmagasabb nappali hőmérséklet mindössze 16 és 21 fok között alakul. A szélvédett, fagyzugos területeken a derült hajnalokon 5 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. A szeles idő ekkor is kitart, északkeleten pedig a felhőátvonulásokból helyenként zápor, néhol zivatar is előfordulhat.