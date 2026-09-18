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Visszatér a nyárias idő Magyarországra: mutatjuk, mire kell ma és a hétvégén számítani
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Visszatér a nyárias idő Magyarországra: mutatjuk, mire kell ma és a hétvégén számítani

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 08:33

Nyárias idővel folytatódik a szeptember: pénteken 23–28 fok várható, a hétvégén pedig tovább erősödik a nappali felmelegedés. Szombaton már 29, vasárnap pedig akár 30 fokot is mérhetünk, miközben csapadék csak kevés helyen fordulhat elő. Az éjszakák ugyanakkor már az őszt idézik, vasárnap hajnalban helyenként 10 fok alá is hűlhet a levegő.

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Pénteken a felhősebb tájakon is fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően döntően napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel - írja a HungaroMet. Főként keleten, illetve helyenként a nyugati megyékben lehetnek felhősebb időszakok, futó zápor azonban csak kevés helyen alakulhat ki. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csupán néhol fordulhatnak elő élénkebb széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, késő estére 14–21 fok közé hűl a levegő.

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Péntek este nyugat felől ismét felhők érkeznek, amelyek fokozatosan kelet felé haladnak. Kisebb esőre, záporra főként az ország északnyugati felén lehet számítani, délnyugaton pedig akár az ég is megdörrenhet. Hajnalra általában 11–16 fokig csökken a hőmérséklet, a hidegre hajlamos területeken azonban ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.

Szombaton ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják meg időnként. Eső vagy zápor kevés helyen, nagyobb eséllyel délen és délnyugaton fordulhat elő. Délután 24–29 fok várható. Vasárnap tovább melegszik az idő, többnyire gyengén felhős, napos időre van kilátás. Délutántól északnyugat felől ugyan fokozatosan megnövekszik és megvastagszik a fátyolfelhőzet, csapadékra azonban kicsi az esély. A délutáni csúcshőmérséklet már 25 és 30 fok között alakulhat. Az éjszakai és nappali hőmérséklet között ugyanakkor jelentős különbség lehet: vasárnap hajnalban 8–16 fokot mérhetünk, vagyis egyes térségekben a napi hőingás akár a 20 fokot is megközelítheti.

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Címlapkép: Getty Images
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