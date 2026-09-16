Rég nem látott fordulat a devizapiacon: elképesztő tempóban erősödik a forint, nagyot bukott az euró

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán a bankközi piacon. Az euró árfolyama délután hat óra előtt 365 forint alá került, miközben a dollár és a svájci frank jegyzése is csökkent a reggeli szintekhez képest.

Az eurót 364,48 forinton jegyezték délután, szemben a reggel hét órakor mért 365,07 forinttal. A dollár árfolyama 315,94 forintra csökkent a reggeli 316,06 forintról, míg a svájci frank 385,69 forinton állt a reggeli 386,42 forint után.

A forint szeptember eleje óta vegyesen teljesít. Az euróval szemben 0,2 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 0,8 százalékkal erősebb a hónap eleji szinthez képest. A dollárral szemben ugyanakkor 0,4 százalékos gyengülés látható.

Az év elejéhez képest ennél kedvezőbb a kép. A magyar fizetőeszköz 5,2 százalékkal erősebb az euróval szemben, a dollárral szemben 3,5 százalékos, a svájci frankkal szemben pedig 6,6 százalékos erősödést mutat.

A szerdai mozgások alapján az euró árfolyama továbbra is a 365 forintos szint közelében alakul. A forint idei teljesítményét nézve ugyanakkor jelentős erősödés látható a három fő devizával szemben.