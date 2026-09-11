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Váratlan fordulat a MÁV-nál: potom pénzért jöhetnek a modern csúcsmozdonyok, mégis megmenekült a milliárdos üzlet
Újraindultak a tárgyalások a MÁV és a Siemens között a korábban leállítottnak hitt Vectron-beszerzésről. Vitézy Dávid bejelentése szerint a rendkívül kedvező, 2022-es keretszerződést a vasúttársaság valójában sosem mondta fel, így megnyílt a lehetőség akár ötven modern villamos mozdony költséghatékony megvásárlására.
Újraindultak a tárgyalások a MÁV és a Siemens között a korábban leállítottnak hitt Vectron-beszerzésről - erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közéssgi oldalán.
. A történet 2022-ben kezdődött, amikor a MÁV a piaci viszonyokhoz képest kiemelkedően kedvező áron kötött megállapodást 115 új mozdony beszerzésére. A folyamatot 2023-ban Lázár János döntése nyomán leállították, a kialakult súlyos járműhiányt pedig a vasúttársaság végül úgy próbálta enyhíteni, hogy jelentősen drágább bérleti konstrukcióban szerzett be azonos típusú gépeket.
Mostanra azonban kiderült, hogy a korábbi politikai nyilatkozatok ellenére a MÁV csendben hatályban tartotta az eredeti szerződést. A minisztérium és a vasúttársaság ezért már meg is kezdte az egyeztetéseket a Siemensszel a megállapodás módosításáról és reaktiválásáról.
A megegyezést némiképp nehezíti, hogy az elmúlt években több európai vasúti szabvány is megváltozott. A szigorodó előírások miatt a teljes flottát már biztosan nem lehet lehívni, így a tárgyalások legfeljebb 50 mozdony leszállítására összpontosulnak. Bár az egyeztetések kimenetele még bizonytalan, a miniszter szerint ezzel a lépéssel a MÁV visszatérhet egy sokkal racionálisabb és költséghatékonyabb járműbeszerzési pályára.
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címlapkép: MTI/Purger Tamás
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