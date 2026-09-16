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Baku, Azerbajdzsán - 2020. július 4. Az óváros falainak, az óváros kapujának és az Aziz Aliyev utcának a látványa Bakuban. Kilátás egy üres utcára, kereskedelmi ingatlanokkal, nyáron.
Sport

Rendkívüli változás a Forma-1-ben: áthelyezik a jövő heti bakui nagydíjat, itt a hivatalos menetrend

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 11:53

A futam előrébb hozásának hátterében az azerbajdzsáni nemzeti emléknap áll, amely minden évben szeptember 27-re esik.

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A 2026-os Formula–1-es Azerbajdzsáni Nagydíjat a megszokott vasárnapi időpont helyett szombaton, szeptember 26-án, vagyis kivételesen szombaton rendezik meg.

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Az F1 eredetileg szeptember 27-ére, vasárnapra tervezte a bakui versenyt, ám a naptáron még 2025 júniusában módosítottak az azerbajdzsáni szervezők és az érintett kormányzati szereplők kérésére. Szeptember 27-e ugyanis nemzeti gyásznap Azerbajdzsánban, amikor a 2020-ban kitört második karabahi háború – azeri nevén a Honvédő Háború – áldozataira emlékeznek. A Hegyi-Karabah térségében Azerbajdzsán és Örményország között vívott 44 napos konfliktusban az azeri kormány adatai szerint 2783 katona vesztette életét.

Az emléknap miatt a teljes versenyhétvége programja egy nappal korábbra tolódik. A médianapot szerdán, az első és második szabadedzést csütörtökön, a harmadik szabadedzést és az időmérőt pénteken tartják, míg az 51 körös futamra szombaton kerül sor.

Bár a Formula–1-ben a vasárnapi futam számít megszokottnak, a szombati rendezésnek is komoly hagyománya van. A Brit Nagydíjat 1950 és 1975 között szombatonként tartották, az 1985-ös Dél-afrikai Nagydíjat követően azonban 2023-ig egyetlen szombati futamot sem rendeztek. A Las Vegas-i Nagydíj azóta is szombatra esik, 2024-ben pedig a ramadán kezdete miatt a Bahreini és a Szaúd-arábiai Nagydíjat is a hét utolsó előtti napján tartották meg.

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A bakui mérettetés előtt a világbajnoki pontversenyt Kimi Antonelli vezeti 292 ponttal, miután a legutóbbi Spanyol Nagydíjon is ő diadalmaskodott. Mögötte George Russell 211, Lewis Hamilton 191, Lando Norris pedig 186 ponttal áll. A 23 futamból álló 2026-os idényből 14 versenyt már megrendeztek, így az európai szakasz lezárultával most az ázsiai, majd az amerikai helyszínek következnek.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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