Kettős front csap le Magyarországra: elképesztő, ami az időjárásban jön ma - ez sokakat megvisel majd

A hét első napján felhős, elszórtan csapadékos idő és egy gyengülő kettős front teszi próbára a szervezetünket, keddre azonban felszakadozik a felhőzet, és naposabb, melegebb idő várható.

Ma kezdetben az erősen felhős égből helyenként eső is kialakulhat, de délután északnyugat felől már elkezdődik a felhőzet csökkenése. A szél gyenge marad, a kora reggeli 16 fokról pedig délutánra 21 fok köré melegszik a levegő.

Ezzel párhuzamosan egy gyengülő kettős front vonul át az országon, amely a hideg- és melegfrontra érzékenyeknél egyaránt fejfájást, migrént, vérnyomás-ingadozást, valamint fokozódó gyulladásos panaszokat okozhat. A hűvösebb keleti, északkeleti tájakon élők a reggeli órákban a kopásos ízületi fájdalmak felerősödésére számíthatnak, a tartósan borongós, csapadékos területeken pedig lehangoltság és rossz közérzet is jelentkezhet.

A kedd reggel többfelé párásan, ködösen indul, de napközben már a napsütésé és a gomolyfelhőké lesz a főszerep. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb északon és északkeleten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A légmozgás továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad.

A hajnali 8–15 fokos minimumok után délutánra kellemes, 21 és 26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A változékony őszi időjárás megterhelő hatásai ellen bőséges folyadékbevitellel, valamint sok friss zöldség és gyümölcs fogyasztásával érdemes védekezni.