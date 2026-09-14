Erős hetet zárt a magyar tőzsde: a BUX 3,23 százalékkal emelkedett, a Mol pedig új történelmi csúcsra ért.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 14.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. szeptember 14., hétfő.
Névnap
Szeréna, Roxána
Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 364.35 Ft
CHF: 385.03 Ft
GBP: 425.33 Ft
USD: 314.97 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 47000 Ft
MOL: 5380 Ft
RICHTER: 12530 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.09.15: Az éjszaka képződő köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően gomolyfelhős, napos idő várható. Estére ezek is eltűnnek, kiderül az ég. A keleti országrészben néhol kialakulhat zápor. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. A hajnali 8, 14 fokról délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
2026.09.16: Túlnyomóan derült lesz az ég, majd késő este északnyugat felől felhősödés kezdődik. Csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül. Hajnalban 7, 15, délután 22, 27 fok valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.09.14. hétfő éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein lassú melegedés zajlik, emiatt a melegfronti hatásra különösen érzékenyen reagálóknál fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.09.13)
Akciók
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