2026. szeptember 14. hétfő Szeréna, Roxána
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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 14.)
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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 14.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. szeptember 14., hétfő.

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USD: 314.97 Ft

<h2>Hatoslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 10.<br> A Hatoslottó nyerőszámai a 37. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>11, 15, 20, 32, 33, 41</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 6-os találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 17 db<br> 4-es találat: 794 db<br> 3-as találat: 14190 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 47000 Ft
MOL: 5380 Ft
RICHTER: 12530 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.09.15: Az éjszaka képződő köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően gomolyfelhős, napos idő várható. Estére ezek is eltűnnek, kiderül az ég. A keleti országrészben néhol kialakulhat zápor. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. A hajnali 8, 14 fokról délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.09.16: Túlnyomóan derült lesz az ég, majd késő este északnyugat felől felhősödés kezdődik. Csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül. Hajnalban 7, 15, délután 22, 27 fok valószínű.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.09.14. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein lassú melegedés zajlik, emiatt a melegfronti hatásra különösen érzékenyen reagálóknál fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.09.13)

Akciók

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