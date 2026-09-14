Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 14.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. szeptember 14., hétfő.

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Szeréna, Roxána

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Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 10.

A Hatoslottó nyerőszámai a 37. héten emelkedő számsorrendben a következők:

11, 15, 20, 32, 33, 41

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 17 db

4-es találat: 794 db

3-as találat: 14190 db



OTP: 47000 Ft

MOL: 5380 Ft

RICHTER: 12530 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.09.15: Az éjszaka képződő köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően gomolyfelhős, napos idő várható. Estére ezek is eltűnnek, kiderül az ég. A keleti országrészben néhol kialakulhat zápor. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. A hajnali 8, 14 fokról délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.09.16: Túlnyomóan derült lesz az ég, majd késő este északnyugat felől felhősödés kezdődik. Csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül. Hajnalban 7, 15, délután 22, 27 fok valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.09.14. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein lassú melegedés zajlik, emiatt a melegfronti hatásra különösen érzékenyen reagálóknál fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.09.13)

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