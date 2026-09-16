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Autó

Trump miatt bukott el 27 ezer munkahelyet az autóipar? Üresen maradtak a gigantikus gyárak

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 14:45

Trump politikája keresztülhúzta az amerikai autóipar nagy elektromosautó-ipari terveit. A Reuters oknyomozása szerint 2025-ben közel 20 milliárd dollár értékű elektromosautó- és akkumulátorgyár-projektet töröltek az Egyesült Államokban, a lemondott beruházások pedig mintegy 27 ezer munkahelyet ígértek. Az amerikai autóipar közben egyre több hagyományos, benzines modell gyártása felé fordul, miközben Kína és Európa tovább építi elektromosautó-iparát.

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Az elmúlt években komoly ipari beruházási hullám indult el az Egyesült Államokban. 2019 és 2024 között az amerikai autóipar bejelentett gyártási beruházásai több mint kétszeresére nőttek az előző hat évhez képest. A Center for Automotive Research adatai szerint ennek a növekedésnek a teljes egészét az elektromos autókhoz és akkumulátorokhoz kapcsolódó beruházások adták.

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A cél az volt, hogy az Egyesült Államok saját elektromosautó- és akkumulátorgyártási kapacitást építsen ki, ezzel csökkentve az ország függőségét Kínától. Az elektromos autók terjedése miatt új akkumulátorgyárakra, beszállítókra és teljesen új gyártási infrastruktúrára volt szükség. Ez a beruházási hullám azonban 2025-től megtorpant.

Az Atlas Public Policy adatai alapján 2025-ben közel 20 milliárd dollár értékű amerikai elektromosautó- és akkumulátoripari projektet töröltek. Ez különösen látványos visszaesés ahhoz képest, hogy 2023-ban még mintegy 55 milliárd dollárnyi új beruházást jelentettek be az ágazatban. A friss beruházási bejelentések értéke 2025-ben nagyjából 6,5 milliárd dollárra esett vissza, ami az előző év összegének mindössze 29 százaléka volt.

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A Reuters elemzése szerint a 2025 januárja és 2026. augusztus 24. között törölt projektek körülbelül 27 ezer munkahely létrehozását ígérték. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 27 ezer amerikai dolgozót egyik napról a másikra elbocsátottak. A szám azokat a munkahelyeket jelenti, amelyeket a törölt beruházások korábban ígértek. A tényleges hatás ennél is nagyobb lehet, mert az adat nem tartalmazza valamennyi visszavágott vagy elhalasztott projektet. A lemondott beruházások mintegy négyötöde olyan államokban valósult volna meg, amelyek a 2024-es elnökválasztáson Trumpra szavaztak.

Trump szerint az elektromos autók támogatása mesterséges keresletet teremtett

A Trump-adminisztráció másképp értékeli a folyamatot. A Fehér Ház szóvivője a Reutersnek azt mondta, hogy a Biden-kormányzat támogatásokkal mesterséges keresletet teremtett az elektromos autók iránt. A Trump-adminisztráció ezzel szemben a bürokrácia csökkentését, az adócsökkentéseket és a kereskedelmi megállapodások újratárgyalását helyezi előtérbe.

Trump egyik fontos intézkedése az elektromos autók vásárlásához kapcsolódó, 7500 dolláros adókedvezmény megszüntetése volt. A Reuters által megszólaltatott autóipari vezetők közül többen ezt a lépést is az elektromosautó-piac lassulásának egyik okaként említették. A Ford vezérigazgatója, Jim Farley például arról beszélt, hogy az elektromosautó-eladások visszaesése a támogatás megszűnése után fontos szerepet játszott abban, hogy a vállalat átértékelte elektromosautó-ipari beruházásait.

Nem csak az elektromosautó-támogatás változott

A Reuters szerint több más kormányzati intézkedés is hatással volt az ágazatra. Az adminisztráció enyhítette a kipufogógáz-kibocsátási szabályokat, és az üzemanyag-hatékonysági követelmények megsértéséhez kapcsolódó bírságokat is befagyasztották.

A kereskedelempolitika szintén problémát okoz az akkumulátorgyártóknak. Az Egyesült Államok jelentős mennyiségű akkumulátor-alapanyagot importál Kínából, így a vámok növelhetik a gyártási költségeket. Különösen fontos a grafit és az akkumulátorgyártáshoz szükséges egyéb nyersanyagok kérdése.

A bevándorlási politika szintén érinti az iparágat. 2025 szeptemberében egy georgiai Hyundai és LG Energy Solution akkumulátorgyár építkezésén tartott bevándorlási razzia során 475 embert tartóztattak le. A Reuters szerint az érintettek között olyan dél-koreai mérnökök és szakemberek is voltak, akiknek feladata az üzem speciális gépeinek beüzemelése volt. A történtek miatt több szakember később vonakodott az Egyesült Államokba utazni.

Milliárdos gyárak állnak kihasználatlanul

Az egyik leglátványosabb példa az ohiói Lordstown. A General Motors és a dél-koreai LG Energy Solution közös akkumulátorgyára 2,3 milliárd dolláros beruházással épült fel. A gyár négy évvel ezelőtt még az amerikai elektromosautó-ipar újjászületésének egyik szimbóluma volt.

A lassuló elektromosautó-kereslet miatt azonban a termelést januárban leállították. A vállalat mintegy 480 dolgozót határozatlan időre elbocsátott, további 850 munkavállalónak pedig hónapokig nem volt szüksége a gyárnak. Augusztusban mintegy 700 dolgozó visszatérhetett, de körülbelül 600 ember továbbra is kényszerszüneten van.

Kentuckyban is hasonló a helyzet. A Ford és az SK On közös akkumulátorgyárai 5,8 milliárd dolláros beruházás részeként épültek, és eredetileg 5000 munkahelyet ígértek. A vállalat később jelentősen csökkentette a terveket. A Ford most azt tervezi, hogy a kentuckyi üzem egy részét elektromos autók helyett energiatároló akkumulátorok gyártására állítja át. A vállalat 2027 végétől mintegy 2100 dolgozó foglalkoztatását tervezi, ami kevesebb mint a fele az eredetileg ígért létszámnak.

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Benzines autók jöhetnek az elektromos modellek helyett

Az amerikai autógyártók egy része a kieső elektromosautó-beruházások helyett visszatér a hagyományos, belső égésű motorral szerelt modellekhez. A Ford például egy Tennessee államban épülő üzemében az eredetileg tervezett elektromos pickupok helyett benzines járművek gyártását tervezi. A beruházás így nem feltétlenül tűnik el teljesen, de a gyár később és más technológiával kezdheti meg a termelést.

A Stellantis szintén visszavágta elektromosautó-programját, miközben nagyobb hangsúlyt helyez a benzines modellekre. A vállalat 27 milliárd dolláros leírást jelentett be, és bizonytalanná vált egy 6 milliárd dolláros indiana-i akkumulátorgyár egy része is. A vállalat közben olyan nagy teljesítményű benzines pickupokat mutatott be, amelyek korábban az elektromos átállás miatt háttérbe szorultak volna.

Az amerikai fordulat azért is fontos, mert a világ két másik jelentős autópiaca, Kína és Európa közben továbbra is az elektromos autók térnyerése felé halad.

A Reuters szerint Kínában az elektromosautó-ipar már jelentős versenyelőnyre tett szert, miközben Európában is növekszik az elektromos modellek iránti kereslet. Az európai autópiacon a magasabb üzemanyagárak is ösztönözhetik az elektromos autók iránti érdeklődést. Az amerikai autógyártók rövid távon profitálhatnak abból, hogy ismét nagyobb hangsúlyt kapnak a benzines pickupok és SUV-k. Ezek az amerikai autóipar legjövedelmezőbb termékei közé tartoznak.

Hosszabb távon azonban az irányváltás azt jelentheti, hogy az Egyesült Államok olyan autókat gyárt nagyobb arányban, amelyek iránt a világpiacon kevésbé nő a kereslet.

Az autóipari munkahelyek száma sem nőtt

Trump egyik fontos gazdaságpolitikai célja az amerikai feldolgozóipari munkahelyek növelése. A Reuters által idézett szövetségi adatok szerint azonban 2025 januárja óta az amerikai autóipari gyártási munkahelyek száma 1,3 százalékkal csökkent, és augusztusban körülbelül 963 ezer főnél állt.

A helyzetet ugyanakkor árnyalja, hogy egyes törölt elektromosautó-projekteket a gyártók más típusú beruházásokkal válthatnak ki. Az akkumulátorgyárak egy részét például energiatárolási célú akkumulátorok gyártására alakítják át. A Reuters szerint azonban az energiatároló akkumulátorok iránti kereslet várhatóan nem lesz elegendő ahhoz, hogy teljes mértékben felszívja az elektromosautó-iparra eredetileg tervezett gyártási kapacitásokat.

Az amerikai autóipar tehát nem állt le, de jelentős irányváltáson megy keresztül. A korábban felépített elektromosautó-ipari kapacitások egy része kihasználatlan marad, több beruházás el sem indul, más gyárakban pedig a tervezett elektromos modellek helyett benzines autók vagy energiatároló akkumulátorok készülhetnek.

A Reuters által bemutatott adatok alapján a kérdés most az, hogy ez átmeneti alkalmazkodás lesz-e az elektromos autók lassabb amerikai elterjedéséhez, vagy tartósan átrendezi az Egyesült Államok autóiparának versenyhelyzetét Kínával és Európával szemben.
Címlapkép: Getty Images
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