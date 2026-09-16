Az Európai Unió megnyitná az utat Kanada előtt, hogy a közösség első „társult tagja” legyen.
Trump miatt bukott el 27 ezer munkahelyet az autóipar? Üresen maradtak a gigantikus gyárak
Trump politikája keresztülhúzta az amerikai autóipar nagy elektromosautó-ipari terveit. A Reuters oknyomozása szerint 2025-ben közel 20 milliárd dollár értékű elektromosautó- és akkumulátorgyár-projektet töröltek az Egyesült Államokban, a lemondott beruházások pedig mintegy 27 ezer munkahelyet ígértek. Az amerikai autóipar közben egyre több hagyományos, benzines modell gyártása felé fordul, miközben Kína és Európa tovább építi elektromosautó-iparát.
Az elmúlt években komoly ipari beruházási hullám indult el az Egyesült Államokban. 2019 és 2024 között az amerikai autóipar bejelentett gyártási beruházásai több mint kétszeresére nőttek az előző hat évhez képest. A Center for Automotive Research adatai szerint ennek a növekedésnek a teljes egészét az elektromos autókhoz és akkumulátorokhoz kapcsolódó beruházások adták.
A cél az volt, hogy az Egyesült Államok saját elektromosautó- és akkumulátorgyártási kapacitást építsen ki, ezzel csökkentve az ország függőségét Kínától. Az elektromos autók terjedése miatt új akkumulátorgyárakra, beszállítókra és teljesen új gyártási infrastruktúrára volt szükség. Ez a beruházási hullám azonban 2025-től megtorpant.
Az Atlas Public Policy adatai alapján 2025-ben közel 20 milliárd dollár értékű amerikai elektromosautó- és akkumulátoripari projektet töröltek. Ez különösen látványos visszaesés ahhoz képest, hogy 2023-ban még mintegy 55 milliárd dollárnyi új beruházást jelentettek be az ágazatban. A friss beruházási bejelentések értéke 2025-ben nagyjából 6,5 milliárd dollárra esett vissza, ami az előző év összegének mindössze 29 százaléka volt.
A Reuters elemzése szerint a 2025 januárja és 2026. augusztus 24. között törölt projektek körülbelül 27 ezer munkahely létrehozását ígérték. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 27 ezer amerikai dolgozót egyik napról a másikra elbocsátottak. A szám azokat a munkahelyeket jelenti, amelyeket a törölt beruházások korábban ígértek. A tényleges hatás ennél is nagyobb lehet, mert az adat nem tartalmazza valamennyi visszavágott vagy elhalasztott projektet. A lemondott beruházások mintegy négyötöde olyan államokban valósult volna meg, amelyek a 2024-es elnökválasztáson Trumpra szavaztak.
Trump szerint az elektromos autók támogatása mesterséges keresletet teremtett
A Trump-adminisztráció másképp értékeli a folyamatot. A Fehér Ház szóvivője a Reutersnek azt mondta, hogy a Biden-kormányzat támogatásokkal mesterséges keresletet teremtett az elektromos autók iránt. A Trump-adminisztráció ezzel szemben a bürokrácia csökkentését, az adócsökkentéseket és a kereskedelmi megállapodások újratárgyalását helyezi előtérbe.
Trump egyik fontos intézkedése az elektromos autók vásárlásához kapcsolódó, 7500 dolláros adókedvezmény megszüntetése volt. A Reuters által megszólaltatott autóipari vezetők közül többen ezt a lépést is az elektromosautó-piac lassulásának egyik okaként említették. A Ford vezérigazgatója, Jim Farley például arról beszélt, hogy az elektromosautó-eladások visszaesése a támogatás megszűnése után fontos szerepet játszott abban, hogy a vállalat átértékelte elektromosautó-ipari beruházásait.
Nem csak az elektromosautó-támogatás változott
A Reuters szerint több más kormányzati intézkedés is hatással volt az ágazatra. Az adminisztráció enyhítette a kipufogógáz-kibocsátási szabályokat, és az üzemanyag-hatékonysági követelmények megsértéséhez kapcsolódó bírságokat is befagyasztották.
A kereskedelempolitika szintén problémát okoz az akkumulátorgyártóknak. Az Egyesült Államok jelentős mennyiségű akkumulátor-alapanyagot importál Kínából, így a vámok növelhetik a gyártási költségeket. Különösen fontos a grafit és az akkumulátorgyártáshoz szükséges egyéb nyersanyagok kérdése.
A bevándorlási politika szintén érinti az iparágat. 2025 szeptemberében egy georgiai Hyundai és LG Energy Solution akkumulátorgyár építkezésén tartott bevándorlási razzia során 475 embert tartóztattak le. A Reuters szerint az érintettek között olyan dél-koreai mérnökök és szakemberek is voltak, akiknek feladata az üzem speciális gépeinek beüzemelése volt. A történtek miatt több szakember később vonakodott az Egyesült Államokba utazni.
Milliárdos gyárak állnak kihasználatlanul
Az egyik leglátványosabb példa az ohiói Lordstown. A General Motors és a dél-koreai LG Energy Solution közös akkumulátorgyára 2,3 milliárd dolláros beruházással épült fel. A gyár négy évvel ezelőtt még az amerikai elektromosautó-ipar újjászületésének egyik szimbóluma volt.
A lassuló elektromosautó-kereslet miatt azonban a termelést januárban leállították. A vállalat mintegy 480 dolgozót határozatlan időre elbocsátott, további 850 munkavállalónak pedig hónapokig nem volt szüksége a gyárnak. Augusztusban mintegy 700 dolgozó visszatérhetett, de körülbelül 600 ember továbbra is kényszerszüneten van.
Kentuckyban is hasonló a helyzet. A Ford és az SK On közös akkumulátorgyárai 5,8 milliárd dolláros beruházás részeként épültek, és eredetileg 5000 munkahelyet ígértek. A vállalat később jelentősen csökkentette a terveket. A Ford most azt tervezi, hogy a kentuckyi üzem egy részét elektromos autók helyett energiatároló akkumulátorok gyártására állítja át. A vállalat 2027 végétől mintegy 2100 dolgozó foglalkoztatását tervezi, ami kevesebb mint a fele az eredetileg ígért létszámnak.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Benzines autók jöhetnek az elektromos modellek helyett
Az amerikai autógyártók egy része a kieső elektromosautó-beruházások helyett visszatér a hagyományos, belső égésű motorral szerelt modellekhez. A Ford például egy Tennessee államban épülő üzemében az eredetileg tervezett elektromos pickupok helyett benzines járművek gyártását tervezi. A beruházás így nem feltétlenül tűnik el teljesen, de a gyár később és más technológiával kezdheti meg a termelést.
A Stellantis szintén visszavágta elektromosautó-programját, miközben nagyobb hangsúlyt helyez a benzines modellekre. A vállalat 27 milliárd dolláros leírást jelentett be, és bizonytalanná vált egy 6 milliárd dolláros indiana-i akkumulátorgyár egy része is. A vállalat közben olyan nagy teljesítményű benzines pickupokat mutatott be, amelyek korábban az elektromos átállás miatt háttérbe szorultak volna.
Az amerikai fordulat azért is fontos, mert a világ két másik jelentős autópiaca, Kína és Európa közben továbbra is az elektromos autók térnyerése felé halad.
A Reuters szerint Kínában az elektromosautó-ipar már jelentős versenyelőnyre tett szert, miközben Európában is növekszik az elektromos modellek iránti kereslet. Az európai autópiacon a magasabb üzemanyagárak is ösztönözhetik az elektromos autók iránti érdeklődést. Az amerikai autógyártók rövid távon profitálhatnak abból, hogy ismét nagyobb hangsúlyt kapnak a benzines pickupok és SUV-k. Ezek az amerikai autóipar legjövedelmezőbb termékei közé tartoznak.
Hosszabb távon azonban az irányváltás azt jelentheti, hogy az Egyesült Államok olyan autókat gyárt nagyobb arányban, amelyek iránt a világpiacon kevésbé nő a kereslet.
Az autóipari munkahelyek száma sem nőtt
Trump egyik fontos gazdaságpolitikai célja az amerikai feldolgozóipari munkahelyek növelése. A Reuters által idézett szövetségi adatok szerint azonban 2025 januárja óta az amerikai autóipari gyártási munkahelyek száma 1,3 százalékkal csökkent, és augusztusban körülbelül 963 ezer főnél állt.
A helyzetet ugyanakkor árnyalja, hogy egyes törölt elektromosautó-projekteket a gyártók más típusú beruházásokkal válthatnak ki. Az akkumulátorgyárak egy részét például energiatárolási célú akkumulátorok gyártására alakítják át. A Reuters szerint azonban az energiatároló akkumulátorok iránti kereslet várhatóan nem lesz elegendő ahhoz, hogy teljes mértékben felszívja az elektromosautó-iparra eredetileg tervezett gyártási kapacitásokat.
Az amerikai autóipar tehát nem állt le, de jelentős irányváltáson megy keresztül. A korábban felépített elektromosautó-ipari kapacitások egy része kihasználatlan marad, több beruházás el sem indul, más gyárakban pedig a tervezett elektromos modellek helyett benzines autók vagy energiatároló akkumulátorok készülhetnek.
A Reuters által bemutatott adatok alapján a kérdés most az, hogy ez átmeneti alkalmazkodás lesz-e az elektromos autók lassabb amerikai elterjedéséhez, vagy tartósan átrendezi az Egyesült Államok autóiparának versenyhelyzetét Kínával és Európával szemben.
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
2026 első félévében több mint százezer bírságot nem fizettek be, ami miatt több mint hatmilliárd forinttól esett el az állam.
Szakértők szerint akár a literenkénti 3 eurós lélektani határ elérése sem kizárt a közeljövőben - ez pedig komoly nehézségeket is okozhat.
Bejelentette Vitézy Dávid: korlátozást vezethetnek be, újabb szabályok jöhetnek az autós közlekedésben
A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka
Évek alatt tűntek el a piacról az olcsó kisautók, miközben a megmaradt modellek ára sok esetben szinte a duplájára nőtt.
Üzemanyag-támogatást jelentett be Magyar Péter: ezek az autósok jogosultak, ennyit kapnak az államtól
A kormányfő a Facebook-videóban jelentette be a támogatást, decemberig több ezer forint kompenzáció érkezik a tulajdonosoknak.
A munkáshitelből 2026 júliusáig több mint 230 milliárd forintot helyeztek ki a bankok. A hitel egyik legnépszerűbb felhasználási módja a gépjárművásárlás.
Nem várt csapás érte a BYD szegedi szupergyárát: súlyos milliókat bukhat a kínai óriás, örülhetnek a versenytársak
Az eredetileg tervezetthez képest jelentős csúszással, csak 2026 második felében indulhat meg a termelés a BYD szegedi személyautógyárában.
Ha ilyen téligumid van, fel ne tedd az idei szezonra: súlyosan balesetveszélyes, már nedves úton is megtörténhet a baj
Sokan csak akkor cserélik le téli gumiabroncsaikat, amikor azok elérik az 1,6 milliméteres minimális profilmélységet
Belengette a budapesti dugódíjat Karácsony Gergely: a főpolgármester szerint ez kell ahhoz, hogy bevezessék
Október elejére teljesen kiürülhet Budapest kasszája, vészforgatókönyv pedig nincs, jelentette ki Karácsony Gergely.
Megszólalt Vitézy minisztériuma: eldőlt a kedvezményes pályamatricák sorsa, erre készüljenek az autósok 2027-ben
2027-ben is marad az autópálya-matrica kínálatban a kedvezményes M1 regionális matrica - közölte a Pénzcentrum kérdésére a Közlekedési és Beruházási Minisztérium.
Megszólalt az Audi Hungaria: ez lesz a győri gyár sorsa a Volkswagen költségcsökkentési döntései után
Audi Hungaria: Nem kell kapacitáscsökkentéstől tartania a győri üzemnek a Volkswagen Konszern Felügyelőbizottságának szeptember 3-i döntése miatt.
Ismét drágult a benzin a hazai töltőállomásokon, miután az ötforintos emelés következtében a 95-ös literjéért már átlagosan 622 forintot kell fizetni.
Kijött az augusztusi inflációs adat, amely alapján kiszámolható, mennyivel emelkedhetnek 2027-ben az autópálya-matricák díjai.
A kormány célzott pénzügyi támogatást adna a dízelautót használóknak, a segítség azonban nem a benzinkutakon jelenik majd meg.
Mégsem vezetik be az új autópályadíj-rendszert? Megszólaltak a döntéshozók - ez áll a lépés hátterében
Ha a szerződést szeptemberben megkötötték volna, a fejlesztés 2027 februárjára készülhetett volna el.
Újabb üzemanyag-drágulás jöhet a magyar kutakon szeptember második hetében
A dízel ára ezzel a feszes nemzetközi piaci helyzet miatt csaknem négyéves, 2022 decembere óta nem látott csúcsot ért el
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.