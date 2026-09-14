2026. szeptember 14. hétfő Szeréna, Roxána
20 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy szeizmográf rögzíti a földrengési adatokat a Washington állambeli Szent Helens-hegyen.
Utazás

Most közölte a Katasztrófavédelem! Földrengés történt a magyar határnál

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 08:38

Enyhe, 2,5-es erősségű földrengés pattant ki 2026. szeptember 14-én hajnalban a magyar–horvát határ közelében, a Baranya vármegyei Sellye térségében. A gyenge földmozgás nem okozott károkat, és a hatóságokhoz sem érkezett róla bejelentés.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Szeizmológiai Obszervatóriumának mérései szerint a magyar-horvát határon történt földrengést pontosan 5 óra 47 perckor regisztrálták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A földmozgás epicentruma Sellyétől mintegy 18 kilométerre helyezkedett el. A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a jelenség annyira csekély mértékű volt, hogy sem hozzájuk, sem a szeizmológusokhoz nem futott be lakossági észrevétel.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #horvátország #határ #magyarország #belföld #szeptember #katasztrófavédelem #baranya #földrengés #természeti katasztrófa #2026
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:15
11:03
10:45
10:31
10:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 14.
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
2026. szeptember 13.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hetente 27-en halnak meg emiatt a saját otthonukban
2026. szeptember 14.
Nincs mese, durva változás jön a repülésben: órákkal hosszabb utazás és drágább jegyek várnak a magyarokra
2026. szeptember 13.
Ismét a balekok között köthet ki Magyarország: gyűlnek a sötét fellegek a hazai gigaprojekt körül
2026. szeptember 13.
Komoly bajt jelezhet ez az alig észrevehető alvászavar: azonnal menj orvoshoz, ha nálad is jelentkezik
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 14. hétfő
Szeréna, Roxána
38. hét
Szeptember 14.
A keresztény egység napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hidegfront tarolja le Magyarországot: itt lesz a legerősebb a betörés
2
2 hete
A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba
3
1 hete
Magyar turistaként milliomosnak érezheted magad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
4
3 hete
Fordulat jön a magyar időjárásban: szerdán már ezt kapjuk a nyakunkba
5
2 hete
Erős viharlökésekkel, zivatarokkal fordul rá az időjárás az őszre: ezeken a helyeken romlik el pillanatok alatt az idő
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konvertibilitás
Korlátlan átválthatóságot jelent. Teljes konvertibilitás esetén a korlátlan átválthatóság kiterjed mind a deviza-belföldiekre, mind pedig a deviza-külföldiekre a folyó és a fizetési műveletek terén.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 14. 10:01
Nincs mese, durva változás jön a repülésben: órákkal hosszabb utazás és drágább jegyek várnak a magyarokra
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 14. 08:50
Vészjósló adatok érkeztek: hirtelen durva zuhanásnak indult a magyar építőipar
Agrárszektor  |  2026. szeptember 14. 10:32
Itt a teljes igazság: nem úgy megy a magyar rovarfehérje-biznisz, ahogy sokan hiszik