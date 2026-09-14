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Most közölte a Katasztrófavédelem! Földrengés történt a magyar határnál
Enyhe, 2,5-es erősségű földrengés pattant ki 2026. szeptember 14-én hajnalban a magyar–horvát határ közelében, a Baranya vármegyei Sellye térségében. A gyenge földmozgás nem okozott károkat, és a hatóságokhoz sem érkezett róla bejelentés.
A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Szeizmológiai Obszervatóriumának mérései szerint a magyar-horvát határon történt földrengést pontosan 5 óra 47 perckor regisztrálták.
A földmozgás epicentruma Sellyétől mintegy 18 kilométerre helyezkedett el. A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a jelenség annyira csekély mértékű volt, hogy sem hozzájuk, sem a szeizmológusokhoz nem futott be lakossági észrevétel.
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