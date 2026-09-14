Most közölte a Katasztrófavédelem! Földrengés történt a magyar határnál

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Enyhe, 2,5-es erősségű földrengés pattant ki 2026. szeptember 14-én hajnalban a magyar–horvát határ közelében, a Baranya vármegyei Sellye térségében. A gyenge földmozgás nem okozott károkat, és a hatóságokhoz sem érkezett róla bejelentés.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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