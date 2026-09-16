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Elképesztő pénzeső hullott a Balaton-parti városra: nem semmi összegből épül újjá a legendás épület
em semmi összegből, közel 1,4 milliárd forintos uniós támogatásból újulhat meg a keszthelyi Balaton Színház: ilyen új vendégfogadó tér készül, mutatjuk a látványterveket.
Elkészült a keszthelyi Balaton Színház új vendégfogadó terének a látványterve, közölte dr. Tóth Gergely, Keszthely polgármestere a közösségi oldalán. A TOP Plusz program keretében nyert támogatást az önkormányzat a fejlesztésre, mégpedig 1 milliárd 355 millió forintot. A keret felhasználásával felújítják a Kossuth utca 28. szám alatti épület belső udvari homlokzatát, valamint az egykori gyermekkönyvtár épületét is. A látványterveket nemrég lakossági fórumon mutatta be Keszthelyen dr. Kádár Bálint, a DANU Mérnök és Tervező Kft. építésze.
A fejlesztés helyszíne a Kossuth Lajos utca 28. szám alatti épületegyüttes belső udvara. Itt egy kétszintes, szabadtéri, részben zárt és fedett vendégfogadó teret alakítanak ki, amely a tervek szerint kulturális és közösségi programoknak is helyet adhat. A beruházás részeként felújítják az épület belső udvari homlokzatát, valamint azt a műemléki épületrészt is, amelyben korábban a gyermekkönyvtár működött- írta a Zaol.hu.
A tervezők arra is figyeltek, hogy az udvaron álló fa megmaradjon. A helyszín műemléki környezetben található, ezért a fejlesztés tervezésekor ezt is figyelembe kellett venni. A tervezési folyamat során a területet korszerű, pontfelhős felméréssel is modellezték. A kétszintes új tér a színházi és zenei programok mellett kisebb konferenciák, közösségi rendezvények és szakköri foglalkozások megtartására is alkalmas lehet. A részben fedett kialakítás pedig azt is lehetővé teszi, hogy rosszabb időjárás esetén is használható legyen.
A látványterveket szeptemberben lakossági tervbemutatón ismertette a tervezőiroda építésze. A projekt hivatalos ütemezése szerint a fejlesztés fizikai befejezésének tervezett határideje 2029. április 30.
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