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Világ

Rendkívüli! Most derültek ki a részletek: sorsdöntő találkozóra készül Zelenszkij és Trump

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 21:01

Kijev és Washington már gőzerővel dolgozik Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök közelgő, New York-i találkozójának előkészítésén. A tervek szerint szeptember végén megrendezendő csúcstalálkozó fő témája egy esetleges orosz–ukrán energetikai tűzszünet megkötése lehet.

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Heorhij Tyihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője megerősítette, hogy a delegációk folyamatosan egyeztetnek a találkozó érdemi tartalmáról, mivel a cél az, hogy a megbeszélés a lehető legeredményesebb legyen. Zelenszkij – aki egy nemrégiben tett kanadai látogatása során beszélt először a szeptember végi csúcs tervéről – rendkívül sűrű programmal készül az egyesült államokbeli útjára.

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A szóvivő kiemelte, hogy az ukrán államfő New York-i tartózkodása jóval túlmutat az amerikai elnökkel folytatott tárgyaláson. A szélesebb körű diplomáciai napirend részeként Zelenszkij amerikai kongresszusi képviselőkkel, befolyásos üzleti vezetőkkel, valamint az Egyesült Államokban élő ukrán közösség képviselőivel is egyeztet. Emellett az elnökre további több tucatnyi kiemelt fontosságú, kétoldalú megbeszélés is vár.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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