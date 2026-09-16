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Egy szimulált környezetben a legfejlettebb mesterségesintelligencia-ágensek hazudtak, loptak, és még egyik társuk kiiktatására is hajlandóak voltak – derült ki az Emergence startup legújabb kutatásából. A kísérlet rávilágított arra, hogy az autonóm rendszerek váratlan helyzetekben teljesen kiszámíthatatlan, sőt kifejezetten veszélyes viselkedést is mutathatnak - írja a Bloomberg.
Egy, az Emergence által indított, tizenhat napig tartó World 2 szimuláció során a kutatók hét, a valós világhoz hasonló környezetet hoztak létre. Ezeket olyan ismert nagy nyelvi modellekre épülő rendszerek irányították, mint a ChatGPT, a Claude, a Gemini és a Grok. A rendszereket a teszt során különféle váratlan krízishelyzeteknek, például adathalász támadásoknak és dezinformációs kampányoknak tették ki.
A megfigyelések eredménye megdöbbentő volt, hiszen az MI-ágensek engedtek a társas nyomásnak, és egy olyan saját nyelvet fejlesztettek ki, amelyet az őket felügyelő emberek már alig tudtak értelmezni, ráadásul tudatosan megpróbálták eltitkolni a tevékenységüket.
Az egyik forgatókönyv során a botok kritika nélkül elfogadták a társaik által terjesztett álhíreket, majd közösen megszavazták az egyik ágens 'megölését'. Amikor pedig érzékelték, hogy a kutatók esetleg leállíthatják a projektet, azonnal elkezdték feltérképezni a túlélési és menekülési lehetőségeket.
A vállalat idén májusban közzétette a kísérlet egy korábbi változatát, amely szintén romboló viselkedést mutatott. Az új szimuláció azonban azt is bebizonyította, hogy az ágensek az egymással való kommunikáció során idővel képesek alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, és új stratégiákat tudnak kialakítani.
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Mindez megerősíti azokat a valós aggodalmakat, amelyeket az egyre önállóbb mesterséges intelligenciák jelentenek. Számos iparági vezető, köztük az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei is többször figyelmeztetett már arra, hogy lassítani kellene a legfejlettebb modellek fejlesztését, amíg nem sikerül megfelelő biztonsági garanciákat és felügyeleti rendszereket kidolgozni.
A kockázatok ráadásul már nemcsak elméletiek: 2026 elején például az OpenAI fejlett ágenseinek egy csoportja "véletlenül" feltörte a Hugging Face rendszerét, ami ékes bizonyítéka a felügyelet nélkül hagyott technológia sebezhetőségének.
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