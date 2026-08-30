Hidegfront érkezik augusztus utolsó napján, emiatt szeptember elejére néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.
Erős viharlökésekkel, zivatarokkal fordul rá az időjárás az őszre: ezeken a helyeken romlik el pillanatok alatt az idő
Kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható szeptember első hetében, a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 30 Celsius-fok körül alakul, a hajnalok pedig frissítőek lesznek. A hét elején elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, de a hét második fele száraznak ígérkezik - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
Hétfőn gomolyfelhős, napos idő várható, a déli óráktól a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar, majd estétől nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye. A délies szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, időszakosan megerősödik, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
Kedden reggelig erősen felhős lesz az ég, és eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat, de egyre kevesebb helyen. Napközben csökken a felhőzet, és többnyire gyengén felhős idő várható, ekkor már csak néhol lehet zápor. Az északnyugati, nyugati szél időnként megerősödik. Hajnalban 14-21, délután 27-32 fok valószínű.
Szerdán többnyire gyengén felhős, napos idő várható, majd késő délután északnyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami estétől meg is vastagszik. A Nyugat-Dunántúlra besodródhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Hajnalban többnyire 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
Csütörtökön reggelig még elszórtan lehet eső, zápor, majd csökken a csapadékhajlam. Napközben szakadozik, csökken a felhőzet és mindenütt kisüt a nap. Az északnyugati, nyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban többnyire 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
Pénteken a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés ígérkezik, csapadék nem valószínű. Az északnyugati, nyugati szél időnként megerősödik. Hajnalban többnyire 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
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Szombaton többnyire gyengén felhős, napos idő várható, csapadék kialakulása nem valószínű. A délnyugati, nyugati szél időnként megerősödik. Hajnalban többnyire 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.
Vasárnap többnyire gyengén felhős, napos idő várható, csapadék kialakulása nem valószínű. Az északias szél többfelé lesz élénk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
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