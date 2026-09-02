Futhatnak a pénzük után a pórul járt magyar utazók: elúszott a nyaralás ára, esélytelen mindent visszakapni

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A Bulgáriában bejegyzett Robinson Tours augusztusi fizetésképtelenné válása nyomán eddig több mint 330 ezer eurónyi kárigényt nyújtottak be a károsult utasok. Mivel az utazási iroda vagyoni biztosítéka mindössze 64 ezer euró, az érintettek biztosan nem kapják vissza a teljes befizetett összeget, a fennmaradó kárt pedig várhatóan csak a bolgár állammal szembeni peres úton érvényesíthetik - közölte a Turizmus.com.
Pontosan egy hónappal azután, hogy a hazai piacon is aktív, bolgár bejegyzésű utazási iroda bejelentette fizetésképtelenségét, a cég biztosítója, az Axiom Insurance Company JSC összesítette az első adatokat. Az augusztus 31-i állapot szerint 264 kárigény érkezett be a társasághoz, ami legalább 726 utast érint, ám ez a szám a hiányos beadványok feldolgozása során még emelkedhet. A számszerűsített követelések összege már most meghaladja a 330 ezer eurót, ami több mint az ötszöröse az iroda mintegy 64 ezer eurós (125 ezer bolgár levás) biztosítási limitjének.
A biztosító jelezte, hogy hivatalos értesítést még nem kapott a Robinson Tours elleni csődeljárásról, így jogilag egyelőre a szolgáltatások elmaradásaként kezelik az ügyet. A kárigények feldolgozása folyamatban van, a szakemberek vizsgálják a jogalapot, szűrik a duplikációkat, és felveszik a kapcsolatot a hiányos dokumentációval rendelkező ügyfelekkel. Emiatt a kárrendezés várható időtartamát jelenleg még nem lehet megjósolni.
Mivel a kárigények összege messze meghaladja a biztosítási keretet, a bolgár jogszabályok értelmében a rendelkezésre álló összeget arányosan osztják fel a károsultak között. A biztosító szerint korai lenne megmondani, hogy ez pontosan mekkora arányú térítést jelent majd, de az biztos, hogy az utasok nem számíthatnak a teljes összeg visszaszerzésére.
Salamon András utazási szakjogász becslése szerint a biztosítói eljárás nagyjából fél év alatt zárulhat le. A szakértő úgy véli, hogy a biztosító által megtérített töredékösszeg és a tényleges kár közötti különbözetet az utasok kizárólag a bolgár állam elleni perben érvényesíthetik. Erre az adhat jogalapot, hogy az Európai Unió Bíróságának korábbi ítéletei alapján a tagállamok felelősségre vonhatók, ha nem ültették át megfelelően a nemzeti jogukba az utazók védelmét garantáló, a vagyoni biztosítékokról szóló uniós irányelvet.
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A Jakócs Áron vezette bolgár Robinson Tours határon átnyúló szolgáltatóként volt jelen a magyar piacon. A társaság korábban Neptun Tours néven működött, majd 2022-ben vette fel a Robinson nevet, miután a korábbi, Magyarországon bejegyzett, azonos nevű utazási iroda 2020-ban megszüntette működését.
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