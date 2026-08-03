Egy vagyont bukik, aki elköveti ezt a hibát: súlyos csapdára figyelmeztetik a külföldre utazó magyarokat

Minden utazási dokumentumot, szerződést, számlát, banki bizonylatot, e-mailt és hivatalos SMS-t érdemes megőriznie annak, aki utazásszervezőn keresztül indul külföldi nyaralásra. A CLB biztosítási alkusz arra hívja fel a figyelmet, hogy egyre több panasz érkezik az utolsó pillanatban törölt utakról és a külföldön rekedt turistákról. A szakértők azt javasolják, hogy a pórul járt ügyfelek ne kezdjenek idő előtti, egyéni akciókba, hanem várják meg a hivatalos tájékoztatást és az iroda biztosítójának intézkedéseit, mivel a hagyományos utasbiztosítások nem nyújtanak fedezetet az ilyen jellegű helyzetekre.

Bár az utazási irodáknak kötelező vagyoni biztosítékkal, valamint szükséghelyzeti és hazaszállítási biztosítással is rendelkezniük, egy váratlanul törölt utazás vagy az utazásszervező hirtelen fizetésképtelensége komoly bizonytalanságot okoz az utasoknak.

Németh Péter, a CLB biztosítási alkusz kommunikációs igazgatója szerint szinte minden évben hallani pórul járt, itthon vagy rosszabb esetben külföldön rekedt turistákról. A szakember hangsúlyozta, hogy a magyar és az európai szabályozás több olyan garanciát is tartalmaz, amely az utazási csomagot vásárló fogyasztók védelmét szolgálja.

Ennek ellenére mindenkit kellemetlenül érint, ha a befizetett nyaralása önhibáján kívül meghiúsul. A szakértő elismeri, hogy ilyenkor nehéz megőrizni a nyugalmat, pedig a tudatos ügyintézés kiemelten fontos, mert az elhamarkodott döntések később hátrányosan befolyásolhatják a kárigények érvényesítését. A legfontosabb lépés a hiteles információk megvárása. Bár az utazók jelentős jogi és pénzügyi védelem alatt állnak, ezek a garanciák csak akkor működnek hatékonyan, ha az érintettek higgadtan járnak el, megőrzik a fizetési és utazási dokumentumokat, valamint követik a hivatalos eljárást.

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Ha még az indulás előtt derül ki, hogy a program meghiúsul vagy bizonytalanná válik, érdemes minden szerződést, számlát, banki bizonylatot, e-mailt és SMS-t eltenni. Ilyenkor ajánlott írásban felvenni a kapcsolatot az utazásszervezővel, hogy nyoma maradjon a kommunikációnak. Németh Péter arra is kitért, hogy a hivatalos eljárás és annak jogkövetkezményei megismeréséig senki ne kezdeményezze az utazás önálló lemondását.

Különösen kiszolgáltatott helyzetben találják magukat azok az utasok, akiket már külföldön ér az iroda csődje, és a cég nem tudja hazahozni őket. Ilyen esetekben meg kell próbálni felvenni a kapcsolatot az utazásszervezővel, és kideríteni, hogy melyik intézmény kezeli az iroda kötelező vagyoni biztosítékát. A legfontosabb azonban a hazautaztatással kapcsolatos hivatalos tájékoztatások követése. A felmerülő többletköltségekről minden számlát és bizonylatot meg kell őrizni, hogy azokat utólag megtéríthesse az iroda biztosítója.

A pórul járt utasoknak segítséget jelenthet, ha a befizetést bankkártyával intézték, ilyenkor ugyanis célszerű azonnal felvenni a kapcsolatot a számlavezető bankkal. Bizonyos esetekben a bankkártyás tranzakciókhoz kapcsolódó visszaterhelési, úgynevezett chargeback eljárás lehetőséget adhat a nem teljesített szolgáltatás ellenértékének visszaszerzésére. Ennek feltételeit minden esetben az adott bank és a kártyatársaság szabályzata határozza meg.

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A szakértő hangsúlyozza, hogy nem szabad saját szakállra intézkedni. Sok károsult első reakciója az, hogy saját költségén új repülőjegyet vásárol, másik szállást foglal, vagy önállóan szervezi meg a hazautazását. Bár ez bizonyos krízishelyzetekben elkerülhetetlen lehet, fontos tudni, hogy az egyeztetés nélkül vállalt többletköltségek megtérítése később komoly vita tárgyát képezheti, és a biztosító akár el is utasíthatja a kifizetést.

Éppen ezért mindenképpen érdemes megvárni az utazásszervező, vagy fizetésképtelenség esetén a vagyoni biztosítékot kezelő biztosító, esetleg garanciaszervezet hivatalos tájékoztatását. A szervezett hazautaztatás nemcsak biztonságosabb, de a későbbi kárigények érvényesítése szempontjából is sokkal kedvezőbb pozíciót biztosít az utasoknak.

Bár a hagyományos utasbiztosítás fontos biztonsági elem, tudni kell, hogy nem ugyanarra a célra szolgál, mint az utazási irodák kötelező vagyoni biztosítéka. Az utasbiztosítások elsősorban olyan váratlan eseményekre nyújtanak fedezetet, mint a sürgősségi orvosi ellátás, a balesetek, valamint a poggyász- és felelősségi károk.

Az utazási iroda csődje miatt kialakult helyzetre az útlemondási biztosítás sem nyújt fedezetet, mivel ez a konstrukció teljesen más élethelyzetekre lett kitalálva. Németh Péter rámutatott, hogy az útlemondási biztosítás akkor jelent segítséget, ha az utas egy váratlan, a feltételekben meghatározott esemény, például betegség vagy baleset miatt nem tud elutazni. Kialakult bizonytalanság esetén tehát nem szabad elhamarkodottan, saját döntés alapján lemondani az utazást. Ilyenkor is meg kell várni a hivatalos tájékoztatást, és szükség esetén a biztosítóval is egyeztetni kell a szerződés alapján rendelkezésre álló lehetőségekről.