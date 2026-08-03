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Biztosítás

Egy vagyont bukik, aki elköveti ezt a hibát: súlyos csapdára figyelmeztetik a külföldre utazó magyarokat

Pénzcentrum
2026. augusztus 3. 20:28

Minden utazási dokumentumot, szerződést, számlát, banki bizonylatot, e-mailt és hivatalos SMS-t érdemes megőriznie annak, aki utazásszervezőn keresztül indul külföldi nyaralásra. A CLB biztosítási alkusz arra hívja fel a figyelmet, hogy egyre több panasz érkezik az utolsó pillanatban törölt utakról és a külföldön rekedt turistákról. A szakértők azt javasolják, hogy a pórul járt ügyfelek ne kezdjenek idő előtti, egyéni akciókba, hanem várják meg a hivatalos tájékoztatást és az iroda biztosítójának intézkedéseit, mivel a hagyományos utasbiztosítások nem nyújtanak fedezetet az ilyen jellegű helyzetekre.

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Bár az utazási irodáknak kötelező vagyoni biztosítékkal, valamint szükséghelyzeti és hazaszállítási biztosítással is rendelkezniük, egy váratlanul törölt utazás vagy az utazásszervező hirtelen fizetésképtelensége komoly bizonytalanságot okoz az utasoknak.

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Németh Péter, a CLB biztosítási alkusz kommunikációs igazgatója szerint szinte minden évben hallani pórul járt, itthon vagy rosszabb esetben külföldön rekedt turistákról. A szakember hangsúlyozta, hogy a magyar és az európai szabályozás több olyan garanciát is tartalmaz, amely az utazási csomagot vásárló fogyasztók védelmét szolgálja.

Ennek ellenére mindenkit kellemetlenül érint, ha a befizetett nyaralása önhibáján kívül meghiúsul. A szakértő elismeri, hogy ilyenkor nehéz megőrizni a nyugalmat, pedig a tudatos ügyintézés kiemelten fontos, mert az elhamarkodott döntések később hátrányosan befolyásolhatják a kárigények érvényesítését. A legfontosabb lépés a hiteles információk megvárása. Bár az utazók jelentős jogi és pénzügyi védelem alatt állnak, ezek a garanciák csak akkor működnek hatékonyan, ha az érintettek higgadtan járnak el, megőrzik a fizetési és utazási dokumentumokat, valamint követik a hivatalos eljárást.

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Ha még az indulás előtt derül ki, hogy a program meghiúsul vagy bizonytalanná válik, érdemes minden szerződést, számlát, banki bizonylatot, e-mailt és SMS-t eltenni. Ilyenkor ajánlott írásban felvenni a kapcsolatot az utazásszervezővel, hogy nyoma maradjon a kommunikációnak. Németh Péter arra is kitért, hogy a hivatalos eljárás és annak jogkövetkezményei megismeréséig senki ne kezdeményezze az utazás önálló lemondását.

Különösen kiszolgáltatott helyzetben találják magukat azok az utasok, akiket már külföldön ér az iroda csődje, és a cég nem tudja hazahozni őket. Ilyen esetekben meg kell próbálni felvenni a kapcsolatot az utazásszervezővel, és kideríteni, hogy melyik intézmény kezeli az iroda kötelező vagyoni biztosítékát. A legfontosabb azonban a hazautaztatással kapcsolatos hivatalos tájékoztatások követése. A felmerülő többletköltségekről minden számlát és bizonylatot meg kell őrizni, hogy azokat utólag megtéríthesse az iroda biztosítója.

A pórul járt utasoknak segítséget jelenthet, ha a befizetést bankkártyával intézték, ilyenkor ugyanis célszerű azonnal felvenni a kapcsolatot a számlavezető bankkal. Bizonyos esetekben a bankkártyás tranzakciókhoz kapcsolódó visszaterhelési, úgynevezett chargeback eljárás lehetőséget adhat a nem teljesített szolgáltatás ellenértékének visszaszerzésére. Ennek feltételeit minden esetben az adott bank és a kártyatársaság szabályzata határozza meg.

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A szakértő hangsúlyozza, hogy nem szabad saját szakállra intézkedni. Sok károsult első reakciója az, hogy saját költségén új repülőjegyet vásárol, másik szállást foglal, vagy önállóan szervezi meg a hazautazását. Bár ez bizonyos krízishelyzetekben elkerülhetetlen lehet, fontos tudni, hogy az egyeztetés nélkül vállalt többletköltségek megtérítése később komoly vita tárgyát képezheti, és a biztosító akár el is utasíthatja a kifizetést.

Éppen ezért mindenképpen érdemes megvárni az utazásszervező, vagy fizetésképtelenség esetén a vagyoni biztosítékot kezelő biztosító, esetleg garanciaszervezet hivatalos tájékoztatását. A szervezett hazautaztatás nemcsak biztonságosabb, de a későbbi kárigények érvényesítése szempontjából is sokkal kedvezőbb pozíciót biztosít az utasoknak.

Bár a hagyományos utasbiztosítás fontos biztonsági elem, tudni kell, hogy nem ugyanarra a célra szolgál, mint az utazási irodák kötelező vagyoni biztosítéka. Az utasbiztosítások elsősorban olyan váratlan eseményekre nyújtanak fedezetet, mint a sürgősségi orvosi ellátás, a balesetek, valamint a poggyász- és felelősségi károk.

Az utazási iroda csődje miatt kialakult helyzetre az útlemondási biztosítás sem nyújt fedezetet, mivel ez a konstrukció teljesen más élethelyzetekre lett kitalálva. Németh Péter rámutatott, hogy az útlemondási biztosítás akkor jelent segítséget, ha az utas egy váratlan, a feltételekben meghatározott esemény, például betegség vagy baleset miatt nem tud elutazni. Kialakult bizonytalanság esetén tehát nem szabad elhamarkodottan, saját döntés alapján lemondani az utazást. Ilyenkor is meg kell várni a hivatalos tájékoztatást, és szükség esetén a biztosítóval is egyeztetni kell a szerződés alapján rendelkezésre álló lehetőségekről.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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