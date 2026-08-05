Kegyetlenül pórul jártak a magyar utazók: tegnap még indulást ígért, ma fizetésképtelenséget jelentett egy utazási iroda

Alig egy nappal azután, hogy a cégvezetés még az üdülőjáratok újraindítását ígérte, augusztus 5-én fizetésképtelenséget jelentett a főként bulgáriai utakat kínáló, bolgár bejegyzésű Robinson Tours. A károsult utasok kártalanítását egy bolgár biztosító végzi, miközben az utazási iroda a magas költségekre, valamint a diszkont légitársaságok támasztotta éles versenyre hivatkozva kért felszámolást maga ellen - tudósított a Turizmus.com.

A nyári főszezon közepén bedőlt iroda körül már a hétvégén komoly problémák adódtak. A partnerlégitársaság nem teljesítette sem a vasárnapi, Burgaszba tartó, sem a hétfői, Debrecenből induló charterjáratokat, a Bulgáriában rekedt utasokat pedig csak több mint egynapos buszozással tudták hazahozni.

Kedden, augusztus 4-én az ügyvezető a lapnak még úgy nyilatkozott, hogy dolgoznak a charterlánc megmentésén, és a nyár végéig hátralévő négy turnust elindítják. Szerdán azonban az iroda levélben értesítette az utasokat és a partnereket a pénzügyi eszközök kimerüléséről, és arról, hogy a Szófiai Városi Bíróságnál kezdeményezték a cég felszámolását.

A vállalat a kialakult helyzetet több tényező együttes hatásával indokolta. Tájékoztatásuk szerint a közel-keleti válság miatt megnőtt a bizonytalanság, a magas kerozinárak pedig komoly pluszköltségeket jelentettek. Emellett a diszkont légitársaságok járataik átszervezésével irreálisan olcsó jegyeket dobtak piacra, ami jelentős kereslet- és bevételkiesést okozott a társaságnak. Okként nevezték meg a magyar piacon megjelent új szereplők árletörő stratégiáját is, amely szerintük hosszú távon más utazásszervezőket is veszélybe sodorhat. Azok az utasok, akik befizették az utat, de a csőd miatt már nem tudnak elutazni, a bolgár Axiom Insurance Company biztosítótól igényelhetik vissza a pénzüket.

A cég üzleti partnereinek, beszállítóinak és hitelezőinek a szófiai bíróság előtt zajló felszámolási eljárás keretében kell érvényesíteniük a követeléseiket, amint a határozat bekerül a helyi cégjegyzékbe. A határon átnyúló szolgáltatást nyújtó, bolgár bejegyzésű utazási iroda egyébként korábban Neptun Tours néven lépett a magyar piacra 2021-ben, majd 2022 őszén vette fel a Robinson Tours nevet. A vállalatot az a Jakócs Áron vezette, aki a 2020-ban, 25 évnyi működés után csődbe ment eredeti, magyarországi Robinson Toursnak is az alapító-tulajdonosa volt.